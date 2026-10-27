Tormentas aisladas y una máxima de 22°C: cómo estará el tiempo hoy en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche en la capital provincial.

El clima en San Miguel de Tucumán para este martes 27 de octubre se presentará inestable, marcando un cambio en las condiciones meteorológicas respecto a las jornadas anteriores. Según el informe oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con un cielo mayormente nublado, una elevada humedad del 83 por ciento y una temperatura matutina que ronda los 13 grados.

Durante estas primeras horas, los vientos soplan desde el suroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo una visibilidad buena y una probabilidad de lluvias baja, estimada en apenas un 10 por ciento. Sin embargo, el escenario meteorológico se modificará con el correr de las horas.

Para después del mediodía, el parte prevé la llegada de tormentas aisladas a la capital tucumana. En esta franja horaria, la temperatura experimentará un ascenso hasta alcanzar el tope máximo pronosticado de 22 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector oeste, manteniendo una intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad continuarán presentes en la ciudad. El termómetro descenderá hasta los 18 grados y las probabilidades de que se registren nuevas precipitaciones oscilarán entre un 10 y un 40 por ciento. Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución y salir de casa con el paraguas a mano.