La Legislatura homenajeó a La Yunta por sus 25 años de trayectoria folclórica El dúo integrado por Julián Humarán y Gustavo Páez recibió una distinción de manos del vicegobernador Miguel Acevedo. Esta noche celebrarán sus “bodas de plata” con un gran festival en el Club Floresta.

En el marco de su 25° aniversario, el dúo folclórico tucumano La Yunta, integrado por Julián Humarán y Gustavo Páez, recibió un reconocimiento institucional de la Legislatura de Tucumán. La distinción fue entregada por el presidente de la Cámara, vicegobernador Miguel Acevedo, y contó con la presencia del presidente de la Comisión de Cultura, legislador Roberto Moreno.

El grupo, que celebra sus “bodas de plata” artísticas volviendo a lo tradicional, será el protagonista de un gran festival esta noche desde las 22, en el Club Floresta (avenida Colón 471). El evento contará también con la participación de Chakana, Luneros, Los Mellizos Díaz, Belén Herrera, Facundo Misenti, La Guitarreada, Los Serenateños, Franco López Ríos y Caravana Catucha.

Durante el reconocimiento, Gustavo Páez expresó su emoción por el homenaje: “Estamos agradecidos de que se hayan fijado en el laburo que venimos haciendo desde hace 25 años, llevando el nombre de Tucumán a cada lugar que nos abrió las puertas. Aprendimos que a través de una zamba se puede abrazar a nuestros viejos y a nuestros hijos. Esta noche abrimos las puertas para vivir una noche única, porque la energía que llega del público y la que damos desde el escenario se mezclan para cumplir sueños”.

Por su parte, Julián Humarán recordó los inicios de la agrupación: “Como aquella primera vez hace 25 años, seguimos con las mismas ganas y el mismo sueño: llevar nuestra música, nuestras costumbres y paisajes a cada lugar donde se nos dé un micrófono en el escenario. Esta noche vamos a festejar con todos los amigos que se acerquen al Club Floresta”.

El legislador Roberto Moreno destacó la relevancia cultural de La Yunta: “Son dos grandes valores artísticos reconocidos no solo en la provincia y el país, sino en el mundo. Llevan el buen nombre de Tucumán y defienden nuestro folclore, nuestra cultura y nuestra tradición gaucha. En la próxima sesión, declararemos de interés legislativo toda su trayectoria y eventos”.