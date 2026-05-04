“La Muni en tu Barrio” llega a San José con trámites y servicios para vecinos El operativo se realizará este miércoles 6 y jueves 7 de mayo en Plaza Gendarmería, con atención en doble turno y la participación de distintas áreas municipales.

Este miércoles 6 y jueves 7 de mayo, el programa “La Muni en tu Barrio” estará en la Plaza Gendarmeria Nacional en San José (entre Diagonal San Martín y Fanzolato), con el objetivo de acercar el municipio a los vecinos y brindar respuestas concretas a sus necesidades.

La jornada se desarrollará en dos turnos de atención: por la mañana, de 9 a 13 horas, y por la tarde, de 17 a 20 horas. Alli, los vecinos podrán despejar dudas, interiorizarse sobre los proyectos que se están llevando adelante y también proponer nuevas ideas para su comunidad.

Con una modalidad tipo feria, «La Muni en tu Barrio, la muni cerca tuyo», permitirá concentrar múltiples áreas municipales en un mismo espacio. De esta manera, se busca no solo atender consultas, sino también resolver en el momento la mayor cantidad de trámites posibles, derivar los casos que así lo requieran y dejar un registro claro de cada situación planteada.

En esta oportunidad, participarán equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Atención al Vecino, y distintas áreas como Salud y Política Social, quienes estarán disponibles para dialogar con los vecinos, brindar asesoramiento y ofrecer información sobre servicios y programas vigentes. También, estará presente el Tráiler Veterinario brindando servicio de vacunación y desparasitación para todos los vecinos de la zona.

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Este tipo de iniciativas se realizan de manera rotativa en distintos puntos de la ciudad, con el fin de garantizar que todos los vecinos puedan acceder, cerca de sus hogares, a servicios, consultas y actividades municipales. Cabe destacar que a través de las redes sociales oficiales se informarán las próximas fechas y lugares donde se llevará adelante “La Muni en tu Barrio”.