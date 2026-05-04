Estudiantes prometieron lealtad a la Constitución Nacional La promesa estuvo a cargo de la ministra de Educación, Susana Montaldo.

En las instalaciones de la Escuela Secundaria Emilio Castelar, ubicada en San Miguel de Tucumán, se llevó a cabo el Acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional Argentina. Durante las primeras horas de la mañana, 52 alumnos de tercer año de nivel secundario realizaron su promesa, dando cumplimiento a la Ley 27.505. Esta normativa instituye la ceremonia para estudiantes de dicho nivel en todo el país, realizándose el primer día hábil siguiente al 1 de mayo (Día de la Constitución Nacional) con el objetivo de fomentar valores democráticos, cívicos y constitucionales.

La promesa estuvo a cargo de la máxima autoridad presente, la ministra de Educación, Susana Montaldo. Acompañaron la ceremonia la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; la subsecretaria de Gestión Administrativa, Fátima Martín; la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares; y el supervisor de Zona, Pablo Plaza. Las autoridades ministeriales fueron recibidas por la directora de la escuela anfitriona, Andrea Chávez, y la vicedirectora, Verónica Sotelo.

Sobre la relevancia del encuentro, la ministra Montaldo expresó: “Nos parece tan importante que los chicos valoren la importancia que tiene la Constitución en la organización del país. Esta ha sido una oportunidad para reflexionar sobre cómo tiene que ser el trato cotidiano, un trato respetuoso”.

Además, vinculó el acto con la convivencia escolar, señalando la necesidad de formar una “ciudadanía que enriquezca la democracia en la provincia” y destacando que “para que la democracia sea una democracia sana, que crezca, necesitamos que todos los ciudadanos del país podamos en las distintas áreas donde nos manejamos tratarnos con respeto”.

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Por su parte, la directora Andrea Chávez resaltó el impacto para la institución: “Para nosotros es un gran impulso, un poco un reconocimiento la posibilidad de que se visibilice nuestra escuela, que viene trabajando con muchas ganas y con mucha prolijidad. Nos da mucho gusto recibir a la ministra, que nos va a impulsar a seguir trabajando como hasta ahora”.

Los estudiantes también vivieron la jornada con entusiasmo. Milagros Galván Rodríguez, de 14 años y una de las alumnas que realizó la promesa, comentó: “Me ha parecido muy lindo, es un orgullo que venga la ministra”.

Asimismo, Antonella Bollea, alumna de quinto año, reflexionó sobre la trascendencia del evento para la comunidad educativa: “Me parece algo que no se había hecho antes en la escuela y me parece algo muy importante y que la verdad que tiene mucho significado para la escuela, para los profes y los alumnos que se haga esto”.

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Fuente Comunicación Tucumán