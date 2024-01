La Municipalidad capitalina sancionará a las empresas de ómnibus que reduzcan los servicios El secretario de Movilidad Urbana municipal anunció que se realizarán controles exhaustivos para exigir el cumplimiento de las normativas vigentes.

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, fue categórico sobre la decisión de la Intendencia capitalina de aplicar sanciones a las empresas de ómnibus urbanos que violen las normativas vigentes y reduzcan los servicios.

Lo hizo en una conferencia de prensa, tras el comunicado que emitió la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, en el que anunciaron que a partir de las cero horas del viernes 12 de enero implementarán una reducción de la prestación del servicio a la mínima expresión.

“Este fue un comunicado que se lanzó a la prensa por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, donde no se hizo una comunicación fehaciente, formal, al ámbito del Municipio de San Miguel de Tucumán. Llama poderosamente la atención la medida de fuerza que se dispuso a través de estos empresarios, teniendo en cuenta que el día anterior habían sido recibidos todos los empresarios del transporte automotor de Tucumán es decir, los propietarios de las 14 líneas, por parte de la señora intendenta de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla”, explicó Nieva.

“Llama poderosamente la atención esta medida anunciada para el día viernes a partir de las 0 horas con reducción de la frecuencia, algo que nosotros no permitimos, no avalamos. Porque esto está estipulado en la Ordenanza 400/79 que en su artículo 16, 22 y 51 habla que no se puede permitir una situación de esta naturaleza, salvo que haya conocimiento por parte del poder concedente, en este caso el Poder Ejecutivo Municipal o por razones de gravedad extrema o de fuerza mayor que no es el caso”, precisó el funcionario.

MIRA TAMBIÉN Tucumán salió del alerta meteorológico pero las lluvias continuarán durante la jornada

“Razón por la cual nosotros desde la Secretaría de Movilidad a mi cargo por orden de la señora intendenta, vamos a realizar exhaustivamente los controles correspondientes para detectar esa baja de frecuencia, en la prestación del servicio y en el caso de detectarla, vamos a aplicar el artículo 51 de la normativa a la que me estoy refiriendo, que nos implica a nosotros imponer sanciones en el caso de detectar esto, que pueden ir incluso de hasta multas desde 2000 a 100.000 boletos, al precio del boleto que hoy está en 230 pesos”, recalcó Nieva.

“Es preocupante que se tome esta decisión unilateralmente por parte de los empresarios propietarios de estas 14 líneas que prestan el servicio en San Miguel de Tucumán. Nos parece inoportuno porque el criterio de la señora intendenta es la apertura al diálogo cosa que ya lo hicimos nosotros y lo venimos demostrando en cuanta audiencia se nos pide”, destacó el titular de Movilidad Urbana Municipal.

En relación a la reunión que mantuvieron los empresarios con la Intendenta antes del anuncio de la reducción de servicios, Nieva señaló que fue “una reunión muy cordial y no menos formal donde ellos pudieron explicar a ciencia cierta cuál es la gravedad y la crisis que sufre el transporte en la provincia de Tucumán, no solamente en el ámbito capitalino”.

MIRA TAMBIÉN Encontraron a una mujer que habría estado secuestrada en Barrio Sur

Detalló que “se trataron y se abordaron el tema de la gravedad, el tema de la falta de llegada de los subsidios en tiempo y forma por parte de Nación. Se planteó también esta diferencia de trato que hay con el gobierno nacional entre las líneas que prestan el servicio en el área metropolitana Gran Buenos Aires con respecto al interior del país, se abordaron problemas de pago de sueldo que nosotros entendemos que es entre privados, es decir entre los propietarios de las líneas del transporte para con sus choferes, algo de lo cual es ajeno el municipio capitalino”

También “se habló de la pronta llegada de lo que es el sistema SUBE que por orden de la señora Intendenta estamos trabajando y abordando ese tema, para que llegue al Municipio capitalino, prácticamente a fines de marzo”, agregó.

“Es decir se abordaron un sinfín de temas que son cruciales para lo que hace la actividad pero nunca se nos dijo a nosotros que después de esa reunión, 48 horas posteriores, se iba a anunciar una quita de frecuencia que afecta en grado sumo a los usuarios del servicio público de transporte en el ámbito municipal, cosa que también llama la atención que se trate de una medida de fuerza solamente en el ámbito capitalino, no así en el resto de la provincia”, concluyó Nieva.

MIRA TAMBIÉN Desde el viernes habrá reducción del servicio de transporte público en Tucumán

Fuente Municipalidad de San Miguel de Tucumán