Ante el inicio del ciclo lectivo, la Policía de Tucumán anunció un despliegue especial de seguridad orientado a supervisar las celebraciones del “Último Primer Día” (UPD). Según informaron fuentes oficiales, la fuerza ya tiene identificados los principales puntos de encuentro de los estudiantes y dispondrá de una fuerte presencia de efectivos en los accesos y alrededores de los establecimientos educativos de toda la provincia.

El objetivo central del operativo es preventivo. Las autoridades buscan evitar incidentes, actos de vandalismo y situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol y otras sustancias, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los participantes son menores de edad.

Desde la institución remarcaron que el operativo velará por el orden público y la paz social. En ese sentido, advirtieron que se aplicará estrictamente la normativa legal vigente en caso de detectarse infracciones o disturbios.

La Policía hizo un llamado a la responsabilidad familiar e instó a los padres a mantener una comunicación abierta con sus hijos para advertirles sobre los peligros de estos festejos y minimizar el impacto negativo en la comunidad.

Fuente La Gaceta