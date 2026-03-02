Este lunes comienza la entrega del Boleto Gratuito en el Complejo Belgrano El Gobierno de Tucumán inicia una nueva etapa del beneficio. El operativo se extenderá hasta el viernes 6 de marzo y se entregarán los abonos para los próximos tres meses. Mirá el cronograma según la terminación de tu DNI.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Transporte, pondrá en marcha este lunes 2 de marzo un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. El beneficio, dirigido a los adultos mayores que residen en San Miguel de Tucumán, se otorgará en el Complejo Belgrano (ingreso por avenida Sáenz Peña y General Paz).

El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, confirmó que la atención será de 7 a 13 horas y pidió tranquilidad a los beneficiarios: “No es necesario que vayan a las cinco de la mañana, la entrega está garantizada”.

Tres meses de cobertura

En esta oportunidad, los jubilados recibirán los planchuelas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Según detalló el funcionario, estos boletos tendrán validez hasta el 10 de junio. El sistema continuará siendo en formato papel.

Requisitos y Padrón

Para retirar los boletos, es requisito indispensable presentarse con el DNI físico y vigente. Nicastro aclaró que, por el momento, “no se ha podido acceder a nuevas inscripciones”, por lo que el padrón de beneficiarios se mantiene igual al del cierre del año pasado.

Salud y Vacunación

Aprovechando la convocatoria, el Ministerio de Salud Pública desplegará un operativo sanitario en el lugar. Agentes del SIPROSA realizarán controles de salud periódicos y campañas de vacunación para los adultos mayores que asistan a retirar sus pasajes.

Cronograma de entrega (Capital)

La distribución se organizó según la terminación del Documento Nacional de Identidad para evitar aglomeraciones:

Lunes 2: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Martes 3: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Miércoles 4: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Jueves 5: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Viernes 6: DNI terminados en 8 y 9.

¿Qué pasa con el interior?

Para los jubilados que residen fuera de la Capital, Nicastro informó que la entrega comenzará la semana próxima. Los boletos serán distribuidos a través del Ministerio del Interior en los respectivos municipios y comunas.