La Policía incautó gran cantidad de cocaína y un arma de fuego cargada En circunstancias que un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí se encontraba patrullando por el barrio Lomas de Tafí, tomó intervención ante un grave hecho delictivo.

El procedimiento inició cuando los efectivos decidieron interceptar un vehículo en el que divisaron a dos individuos comportándose de manera sospechosa para ejecutar un control de rutina.

El comisario principal Marcos Morante, jefe de la División actuante dijo que “al realizar la requisa de estas personas y de la camioneta, en el interior de la misma encontraron un arma de fuego con seis cartuchos en su cargador, y con la particularidad de que uno de los cartuchos se encontraba en recámara. Además se realizó una requisa más profunda, ya en esta base policial, donde se encontró un ladrillo de cocaína”.

Acerca de este último hallazgo, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) realizó las pericias correspondientes, registrando un peso de más de 1 kilo de esa sustancia.

“Esta droga está valuada, aproximadamente, en quince millones de pesos, se consultó al Juzgado Federal de Feria, quienes ordenaron la detención de estas dos personas. Uno es oriundo de la localidad de Los Vallistos y el otro de la localidad de Los Aguirre. También se ordenó el secuestro de la camioneta y de la sustancia prohibida”, comentó el comisario respecto de las resoluciones judiciales del caso.

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De igual manera, los celulares de los acusados quedaron bajo resguardo policial para ser analizados en busca de elementos de interés para la investigación.

Sobre el procedimiento, Morante explicó que “estos operativos son dispuestos en todo el ámbito de la provincia, hoy nos tocó en la Regional Norte, en el que acuden todas las Divisiones y Brigadas de esta Dirección, conforme lo ordena el Ministerio de Seguridad, como así también de nuestro jefe y subjefe de policía” ratificando, de esa manera, el compromiso diario que asume tanto la Fuerza de Seguridad como el gobierno provincial con la tranquilidad ciudadana.

Fuente Comunicación Tucumán