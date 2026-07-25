Personal policial demoró a 76 personas, retuvo vehículos y dio un golpe al narcomenudeo Un amplio despliegue de seguridad preventiva blindó diferentes localidades del este provincial, dejando un saldo de múltiples detenciones, secuestro de cocaína y vehículos incautados.

Un masivo procedimiento policial se llevó a cabo este viernes en el este tucumano bajo la Orden de Servicio Especial N.º 68/2026 de la Unidad Regional Este (U.R.E.). Las acciones, desarrolladas entre las 15:00 y las 21:20 horas, tuvieron como objetivo principal garantizar la paz social, el orden público y fortalecer el control vial preventivo en la región.

El despliegue estuvo basado en un riguroso análisis estadístico elaborado por el Centro de Operaciones Policiales Este y contó con la supervisión general del Jefe de la U.R.E., Comisario General Carlos Daniel Ruiz, acompañado por el Comisario Mayor René Ramírez.

Las tareas de prevención pública abarcaron de forma simultánea las jurisdicciones de Alderetes, Banda del Río Salí, Lastenia, Ranchillos, Delfín Gallo y La Florida.

El balance general del megaoperativo

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Las intensas horas de patrullaje y controles fijos arrojaron cifras contundentes sobre los resultados en el este tucumano:

76 personas conducidas: De ese total, 65 fueron demoradas para averiguación de antecedentes; 6 por atentado y resistencia a la autoridad; una mujer detenida por narcotráfico y 4 menores de edad que fueron restituidos a sus padres.

Capturas y restricciones: Los cruces de datos revelaron que dos de los sospechosos registraban medidas restrictivas de acercamiento vigentes y otro contaba con prohibición de salida del país.

Vehículos secuestrados: Se retuvieron 13 motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Resultados y focos delictivos por zona

1. Secuestro de droga y violencia en Colombres

El punto más crítico del operativo ocurrió en esta jurisdicción, donde se concretó un importante procedimiento por narcomenudeo. La policía aprehendió a una mujer identificada como Sandra Patricia Abregú tras incautarle 40 ravioles de cocaína y dos bochas de la misma sustancia, quedando a disposición de la Ley N.º 23.737 de estupefacientes (adherida a la Ley Provincial de Narcomenudeo N.º 9188).

En la misma zona, seis personas fueron arrestadas por atentado y resistencia a la autoridad, detectándose que uno de los implicados violaba una restricción de acercamiento judicial. Además, se secuestraron 5 motocicletas.

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2. Capturas civiles en Alderetes

Fue la localidad con mayor número de traslados preventivos. Un total de 20 personas fueron demoradas para el control de identidad. Al verificar sus datos en el sistema policial, los uniformados constataron que dos de ellas presentaban cuentas pendientes con la justicia: una por restricción de acercamiento y otra por prohibición para salir del país y la provincia. En el lugar también se resguardó a un menor de edad.

3. Controles en Banda del Río Salí, Lastenia y Ranchillos

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Banda del Río Salí: 12 ciudadanos fueron interceptados para control de antecedentes criminales, recuperando la libertad tras comprobarse que no tenían causas pendientes.

Lastenia: Las cuadrillas policiales identificaron a 9 personas bajo el Artículo 152 del C.P.T.T., todas sin impedimentos legales vigentes.

Ranchillos: Se registraron 8 personas demoradas de forma preventiva y se retuvieron dos motocicletas (una Honda Wave y una Motomel 110 cc) por irregularidades en su documentación.

4. Operativos vehiculares en La Florida y Delfín Gallo

En la localidad de La Florida, los agentes demoraron a 3 personas por razones de identificación, restituyeron a un menor a su hogar y retuvieron 3 motos. Por su parte, en Delfín Gallo el despliegue concluyó con 12 personas demoradas para averiguación de antecedentes, 3 menores entregados a sus progenitores y otras 3 motocicletas incautadas en los puestos de control vial.

Fuente Los Primeros