La Policía realizó distintos allanamientos que terminaron con secuestros de objetos y detenidos La Unidad Regional Norte llevó adelante una serie de allanamientos que resultaron en el secuestro de diversos elementos y la detención de un conocido delincuente.

Luego de que se viralizara el video de un tiroteo ocurrido en Tafí Viejo, personal de la Unidad Regional Norte llevó adelante una serie de allanamientos que resultaron en el secuestro de diversos elementos y la detención de un conocido delincuente.

El jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau habló al respecto: “La Policía está interviniendo bajo el mando del comisario general Gustavo Beltrán y el comisario mayor Sergio Juárez. Todos los equipos de la Regional Norte, junto con las Unidades Especiales, efectuaron 11 medidas judiciales a raíz de un vídeo viral sobre una balacera en el interior de La Foresta. Los autores fueron identificados y están siendo investigados”.

Durante el procedimiento fue detenido un peligroso hombre con frondoso prontuario delictivo, identificado como “Chucky”, por orden judicial. Entre los objetos incautados se encontraron: “Un arma de fuego de alto calibre, cartuchos, documentación, teléfonos celulares y una camioneta Raptor de aproximadamente 150 millones de pesos” según palabras de Girvau. Además, los agentes confiscaron motocicletas, dispositivos electrónicos y gran cantidad de cocaína fraccionada en “bochitas”.

Pese a que ya aprehendieron a otras personas, los operativos continúan con el objetivo de capturar a todos los implicados en el delito, mientras se recolecta evidencia material que permita cerrar exitosamente el caso.

Asimismo, el jefe policial culminó dando un contundente mensaje: “La justicia tiene que ser implacable. Hay que operar con dureza y firmeza. Acá no hay una Policía tibia, vamos a actuar y vamos a llegar al fondo de esto”.

Por su parte, el segundo jefe de la Unidad Regional Norte, comisario mayor, Sergio Juárez, expresó: “El dueño del Salón La Foresta, denunció lo acontecido en la Comisaría Los Pocitos. Por ese motivo, designamos un equipo investigativo, que con la información recabada solicitó medidas judiciales a la Unidad Fiscal Criminal de la I° nominación. Estas fueron otorgadas para este jueves”.

“En los procedimientos, los uniformados capturaron a los implicados y secuestraron armas de fuego, 98 ravioles de cocaína, una camioneta, dos motocicletas y municiones”, finalizó, Juárez.

