Mañana realizarán una nueva jornada de vacunación contra la gripe y el dengue La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en la Dirección de Emergencias 107, ubicada en Avenida Brígido Terán 380, San Miguel de Tucumán.

Este sábado 27 de septiembre el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita, destinada a prevenir dos enfermedades estacionales: la gripe y el dengue.

La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

En el caso de la vacuna antigripal, podrán acceder:

Personal de salud

Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)

Niños de 6 a 24 meses

Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

Mayores de 65 años

Por su parte, la vacuna contra el dengue está destinada a:

Personal de salud, educación y seguridad

Personas empadronadas entre 10 y 49 años

Las embarazadas entre las 32 y 36 semanas pueden recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, para proteger a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave.

Esta iniciativa es parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de la Provincia, a cargo del contador Osvaldo Jaldo y efectúa el Ministerio de Salud Pública, de la mano del doctor Luis Medina Ruiz, con un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de jornadas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo. La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.