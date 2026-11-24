La Policía realizó operativos para desalojar limpiavidrios de varias calles de la ciudad La Unidad Regional Capital desplegó un operativo preventivo durante el fin de semana largo en cruces estratégicos, donde demoró a varias personas, retiró a trabajadores informales de la calzada y verificó antecedentes judiciales mediante el sistema SIFCOP en medio de pedidos por un marco regulatorio.

En respuesta a reiterados enfrentamientos y episodios de violencia registrados en semáforos, sumados a las constantes quejas de los conductores, la Policía de Tucumán llevó adelante un amplio dispositivo preventivo enfocado en controlar la actividad de los limpiavidrios en la vía pública durante el reciente fin de semana largo.

Las intervenciones se concentraron en intersecciones estratégicas de importantes avenidas de San Miguel de Tucumán, donde habitualmente se instalan personas para ofrecer la limpieza de parabrisas a los automovilistas detenidos. El despliegue estuvo a cargo del personal policial de las Zonas II y III de la Unidad Regional Capital, abocado a tareas de despeje de calzada, identificación de personas y patrullaje preventivo.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a retirar de las esquinas a quienes ejercían esta labor y dispusieron la demora de varios individuos. Como parte del procedimiento de control, los uniformados emplearon en el lugar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar los datos filiatorios y constatar la existencia de posibles pedidos de captura o requerimientos judiciales pendientes.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que las medidas se profundizaron a raíz de las peleas protagonizadas recientemente entre los propios trabajadores del sector. La finalidad central de las recorridas es resguardar la integridad física tanto de los peatones como de los conductores que transitan por los puntos más concurridos de la capital y prevenir nuevos hechos delictivos o violentos, en un contexto donde continúan los reclamos en la provincia para sancionar una normativa específica que regule esta práctica en el espacio público.

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Fuente El Tucumano