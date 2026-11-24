El gobernador Jaldo garantizó el cumplimiento de los acuerdos salariales El Mandatario recordó que durante los tres años de gestión las negociaciones con los distintos gremios se desarrollaron a través del diálogo y contemplaron tanto las mejoras en los ingresos como las condiciones laborales de cada repartición.

El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el Gobierno de Tucumán cumplirá los compromisos salariales acordados con los representantes de los trabajadores estatales y sostuvo que cada recomposición quedó documentada mediante actas. Además, se refirió a la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de fin de año y pidió esperar antes de anticipar una decisión.

“En estos tres años de gobierno hicimos varias recomposiciones salariales. Cada sector plantea su postura y su posición y, cuando llegamos a un acuerdo, firmamos un acta. Por eso, cada recomposición está documentada”, explicó.

En ese sentido, Jaldo garantizó la continuidad de la política de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los trabajadores. “El Gobierno de la Provincia ha cumplido a rajatabla los compromisos asumidos y documentados en actas. Cada decisión que tomamos la hemos venido cumpliendo y esta vez no va a ser la excepción”, afirmó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono extraordinario para los empleados estatales, el Gobernador señaló que todavía no cuenta con proyecciones que permitan anticipar una decisión y pidió prudencia antes de generar expectativas.

“Estamos en noviembre y todavía hay que pagar los sueldos de noviembre, los de diciembre y el medio aguinaldo. Es decir, en lo que resta del año, la Provincia tiene que afrontar dos planillas y media de sueldo”, detalló.

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Por último, el Mandatario sostuvo: “Hoy no quiero adelantarme, ni tampoco crear falsas expectativas. Con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, seguramente vamos a poder ir conversando y tomar decisiones”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán