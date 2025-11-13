La Policía secuestró alrededor de 120 kilos de marihuana Fueron capturadas cuatro personas que, según manifestaron, tenían como destino la provincia de Santiago del Estero.

En la jornada de este jueves, efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril incautaron cerca de 120 kilos de marihuana, un automóvil robado, una pistola y detuvieron a 4 hombres oriundos de la provincia de Salta.

Al respecto, el jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, expresó: “estamos en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, realizando un operativo en el que le dimos un duro golpe al narcotráfico. En este caso, incautamos alrededor de 120 kilos de marihuana, un auto Chevrolet y un arma de fuego 9mm. Además, capturamos a cuatro personas que, según manifestaron, tenían como destino la provincia de Santiago del Estero”.

Durante el procedimiento, los hombres intentaron escapar del control policial embistiendo a agentes y continuando su marcha por un campo, pero fueron rápidamente reducidos en la localidad de Gobernador Garmendia.

El vehículo tenía pedido de secuestro por una causa de robo originada en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, según informó por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Asimismo, Girvau agregó: “La Policía de Tucumán viene obteniendo grandes resultados en cuanto al secuestro de drogas. Estamos trabajando arduamente en las fronteras de la provincia. Quiero felicitar al director de Unidades Especiales, Fabio Ferreyra – jefe del Operativo Lapacho -, y a todo el personal de este destacamento por los resultados”.

Finalmente, la Dirección General de Drogas Peligrosas tomó intervención para realizar las pruebas de campo pertinentes y proceder al secuestrar de la sustancia, que será puesta a disposición de la Justicia Federal.