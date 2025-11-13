La inflación en Tucumán alcanzó el 2,5% durante octubre, por encima del 2,3% informado por el INDEC para el promedio del país. Según la Dirección de Estadística provincial, las familias tucumanas tuvieron que ajustar aún más su presupuesto para enfrentar aumentos en bienes y servicios de uso cotidiano.
Recreación, cultura y educación lideraron las subas del mes
La categoría Recreación y cultura fue la que más aumentó, con un salto del 4,6%. Dentro de este rubro se destacó un dato llamativo: el precio de las flores se disparó casi 21% respecto de septiembre. También se encareció el costo de los gimnasios (4,5%) y las salidas nocturnas, como pubs y boliches, que subieron 5,8%.
En Educación, las variaciones mostraron desigualdad entre niveles:
Enseñanza primaria: 4,38%
Enseñanza media: 3,72%
Enseñanza universitaria: 0,44%
Preescolar: 4,28%
Bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos también presionaron al índice
El rubro Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 3,8%. Entre los incrementos más destacados figuran:
Cigarrillos: 5,86%
Cerveza en botella: 4,95%
Cerveza en lata: 5,66%
Vino tinto: 2,39%
Vino común: 1,17%
Los alimentos tuvieron una variación global del 2,7%, con subas significativas en productos de consumo masivo como:
Nalga: 3,77%
Lomo: 2,91%
Carnaza común: 1,42%
Pan francés tipo mignon: 1,8%
Pan francés tipo flauta: 1,54%
Yogur firme: 4,48%
Gaseosa base cola: 2,21%
Inflación acumulada
Con este resultado, la inflación acumulada en la provincia entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 llegó al 23,4%, según el informe oficial.
Fuente Enterate Noticias
