El inicio de agosto llega con una programación especial en toda la provincia. Ceremonias en homenaje a la Pachamama, ferias, caminatas, propuestas gastronómicas, espectáculos, actividades culturales y recorridos turísticos forman parte de una agenda que invita a vivir las tradiciones tucumanas y descubrir cada rincón del destino durante el fin de semana.

Viernes 31/7

  • El Conventillo de la Paloma | Aguilares | 21:00 h | Auditorio Ricardo Rojas
  • Velada de la Olla | Amaicha del Valle | Desde las 21:00 h
  • Noche de Cine de Terror | Bella Vista | 20:30 h | Casa de la Cultura
  • Estreno de la película Muña Muña | El Mollar | 17:00 h | Surf
  • Visita Guiada “Sala de Arte Contemporáneo” | Monteros | 19:00 h | Mercado Cultural Municipal
  • Trekking Portezuelo | Raco | 08:00 h | Casa de la Cultura
  • Circuito Histórico a Pie | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Congreso y Crisóstomo Álvarez
  • Circuito Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Museo Escultórico a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Competencia de Largometrajes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • Tucumán Cine | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • Concierto Orquesta Sinfónica UNT | San Miguel de Tucumán | 21:30 h | Teatro Alberdi
  • Gervasio Sánchez | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Alberdi
  • Cerámica del Valle | Tafí del Valle | Desde las 10:00 h
  • Manos Solidarias | Tafí Viejo | 14:00 a 18:00 h | Sociedad Argentina
  • Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor

Sábado 1/8

  • Celebración de la Pachamama | Amaicha del Valle | Desde las 08:00 h | Ruta 307 – La Puntilla
  • Día de la Pachamama – Cambio de Bandera Wiphala y Acto Central | Amaicha del Valle | 10:00
  • Encuentro de Danzas y Ofrenda a la Pachamama | El Cadillal | 09:00 h | Predio Comunal
  • Festival Nacional del Locro | Concepción | 11:00 h | Estadio Concepción Fútbol Club
  • Celebración de la Pachamama | Colalao del Valle | 10:00 h | Luna de Cuarzo
  • Celebración de la Pachamama | El Mollar | 10:00 h | Predio Los Menhires
  • Sábados Culturales | El Mollar | 15:00 a 18:00 h | Plaza Principal
  • Ruta de la Fe de Famaillá | 09:00 a 17:00 h | Galería de la Veneración
  • Celebración de la Pachamama | Las Talitas | 16:00 h | Plaza B° 200 Viviendas
  • Trekking Cruz de Yampa | Raco | 09:00 h | Ruta 340 km 15
  • Homenaje a la Pachamama | San Javier | Desde las 14:30 h | Plaza Manos Unidas
  • Carrera TT | San Javier | Desde las 09:00 h | Club Juventud Unida
  • Día de Cine Familiar | San Miguel de Tucumán | 09:00 a 12:00 h y 15:00 a 18:00 h | Museo de la Ciudad
  • Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Encuentro de Talleres Culturales | San Miguel de Tucumán | 14:00 a 19:00 h | Casa de la Cultura
  • Teatro de Papel | San Miguel de Tucumán | 16:30 h | Museo de la Industria Azucarera
  • Circuito de La Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Clase de Folclore | San Miguel de Tucumán | 17:00 h | Plaza Temática
  • Ceremonia a la Pachamama | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Casa del Bicentenario
  • Circuito Luces de mi Ciudad | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Yo Sin Culpa | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • Patria y Familia | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
  • Viena y Hamburgo | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
  • Más que 2 + Quique Yance | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Alberdi
  • Memorias del Cierre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
  • Mapping Lourdes: La Aparición Divina + Misa | San Pedro de Colalao | 19:00 h
  • Fiesta Nacional de la Feria | Simoca | Desde las 11:00 h | Predio Mercedes Sosa
  • Feria de Simoca | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
  • Ceremonia Pachamama | Tafí del Valle | 06:00 h | Cerro Ampuqcatao
  • Día de la Pachamama – Caminata Ancestral | Tafí del Valle
  • Pachamama Kusilla Kusilla | Tafí Viejo | 09:00 a 16:00 h | Plaza de las Madres
  • Caminata Nina Velárdez | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
  • Encuentro Pequeños Bikers | Tapia | 15:00 h
  • Ceremonia a la Pachamama | Trancas | 11:00 h | Chuscha (Ruta Prov. 312 km 9)
  • Cocinando para la Pachamama | Yerba Buena | Desde las 11:00 h | Casa de la Cultura
  • Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
  • Bici Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h | Oficina de Turismo
  • City Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h

Domingo 2/8

MIRA TAMBIÉN

  • Banda Municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Vieja Estación
  • Agradecemos a la Pachamama | Alpachiri | Desde las 15:00 h | Plaza San Martín
  • Celebración de la Pachamama | Amaicha del Valle | Desde las 10:00 h | Plaza Principal
  • Celebración de la Pachamama | Quilmes | 08:00 a 12:30 h | Ciudad Sagrada
  • Paseo Huellas de Atahualpa | Raco | 15:00 h | Casa de la Cultura (Ruta 341 km 20,5)
  • Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Circuito del Sánguche de Milanesa | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida desde Laprida 50
  • Tucumán Cine | San Miguel de Tucumán | 18:00 h y 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
  • Feria Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 23:00 h | Avenida Soldati al 300
  • Memorias del cierre | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
  • Kintsugi | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
  • Feria de Artesanos y Emprendedores | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal

Viernes y sábado

  • Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril
  • Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
  • Peña Lo de la Paliza | San Miguel de Tucumán | Desde las 22:00 h

Sábado y domingo

  • Encuentro de Tejedoras | Amaicha del Valle | 08:00 h | Escuela N.° 10
  • Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
  • Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
  • Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda
  • Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
  • Feria de Emprendedores | Tafí del Valle | 10:30 h | Plaza Miguel Estévez

Todo el fin de semana

MIRA TAMBIÉN

  • Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lunes a viernes 10:00 a 18:00 h | Sábados, domingos y feriados 11:00 a 19:00 h
  • Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h
  • Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Martes a sábados y feriados 09:00 a 12:00 h | Domingos y lunes 09:00 a 14:00 h
  • Feria de Artesanos | El Mollar | 10:00 a 18:00 h | Plaza Principal
  • Visitas Guiadas a las Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
  • Copa Batalla de Tucumán – Clásico de SPC | San Pedro de Colalao | Desde las 12:00 h | Predio Ex Bancaria
  • Sala de Arte Contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 h y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural Municipal
  • Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín | León Rougés (a 8 km de la RN 38) | 08:00 a 18:00
  • Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h
  • Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 09:00 a 19:00 h
  • Luces y Sonido de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 y 20:30 h | Casa Histórica
  • Espectáculo de Mapping: Cristo Resplandeciente | San Javier | 19:30 y 20:00 h | Explanada del Cristo Bendicente
  • Convivencia Tucumán | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Casa Histórica
  • Festival de Cine Tucumán | San Miguel de Tucumán | Teatro Orestes Caviglia
  • Paseo Artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez
Agosto Pachamama Programación

Noticias relacionadas