La provincia celebra un fin de semana con tradición, cultura y naturaleza Del 31 de julio al 2 de agosto, la provincia propone una agenda con celebraciones a la Pachamama, festivales, recorridos turísticos, espectáculos y experiencias para disfrutar en distintos destinos.

Por Redacción - El Ocho 31/07/2026 · 15:43 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio