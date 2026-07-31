El inicio de agosto llega con una programación especial en toda la provincia. Ceremonias en homenaje a la Pachamama, ferias, caminatas, propuestas gastronómicas, espectáculos, actividades culturales y recorridos turísticos forman parte de una agenda que invita a vivir las tradiciones tucumanas y descubrir cada rincón del destino durante el fin de semana.
Viernes 31/7
- El Conventillo de la Paloma | Aguilares | 21:00 h | Auditorio Ricardo Rojas
- Velada de la Olla | Amaicha del Valle | Desde las 21:00 h
- Noche de Cine de Terror | Bella Vista | 20:30 h | Casa de la Cultura
- Estreno de la película Muña Muña | El Mollar | 17:00 h | Surf
- Visita Guiada “Sala de Arte Contemporáneo” | Monteros | 19:00 h | Mercado Cultural Municipal
- Trekking Portezuelo | Raco | 08:00 h | Casa de la Cultura
- Circuito Histórico a Pie | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Congreso y Crisóstomo Álvarez
- Circuito Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Salida desde Laprida 50
- Museo Escultórico a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Salida desde Laprida 50
- Competencia de Largometrajes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Tucumán Cine | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Concierto Orquesta Sinfónica UNT | San Miguel de Tucumán | 21:30 h | Teatro Alberdi
- Gervasio Sánchez | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Alberdi
- Cerámica del Valle | Tafí del Valle | Desde las 10:00 h
- Manos Solidarias | Tafí Viejo | 14:00 a 18:00 h | Sociedad Argentina
- Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor
Sábado 1/8
- Celebración de la Pachamama | Amaicha del Valle | Desde las 08:00 h | Ruta 307 – La Puntilla
- Día de la Pachamama – Cambio de Bandera Wiphala y Acto Central | Amaicha del Valle | 10:00
- Encuentro de Danzas y Ofrenda a la Pachamama | El Cadillal | 09:00 h | Predio Comunal
- Festival Nacional del Locro | Concepción | 11:00 h | Estadio Concepción Fútbol Club
- Celebración de la Pachamama | Colalao del Valle | 10:00 h | Luna de Cuarzo
- Celebración de la Pachamama | El Mollar | 10:00 h | Predio Los Menhires
- Sábados Culturales | El Mollar | 15:00 a 18:00 h | Plaza Principal
- Ruta de la Fe de Famaillá | 09:00 a 17:00 h | Galería de la Veneración
- Celebración de la Pachamama | Las Talitas | 16:00 h | Plaza B° 200 Viviendas
- Trekking Cruz de Yampa | Raco | 09:00 h | Ruta 340 km 15
- Homenaje a la Pachamama | San Javier | Desde las 14:30 h | Plaza Manos Unidas
- Carrera TT | San Javier | Desde las 09:00 h | Club Juventud Unida
- Día de Cine Familiar | San Miguel de Tucumán | 09:00 a 12:00 h y 15:00 a 18:00 h | Museo de la Ciudad
- Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Salida desde Laprida 50
- Encuentro de Talleres Culturales | San Miguel de Tucumán | 14:00 a 19:00 h | Casa de la Cultura
- Teatro de Papel | San Miguel de Tucumán | 16:30 h | Museo de la Industria Azucarera
- Circuito de La Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Salida desde Laprida 50
- Clase de Folclore | San Miguel de Tucumán | 17:00 h | Plaza Temática
- Ceremonia a la Pachamama | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Casa del Bicentenario
- Circuito Luces de mi Ciudad | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida desde Laprida 50
- Yo Sin Culpa | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Patria y Familia | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Viena y Hamburgo | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
- Más que 2 + Quique Yance | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Teatro Alberdi
- Memorias del Cierre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Mapping Lourdes: La Aparición Divina + Misa | San Pedro de Colalao | 19:00 h
- Fiesta Nacional de la Feria | Simoca | Desde las 11:00 h | Predio Mercedes Sosa
- Feria de Simoca | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
- Ceremonia Pachamama | Tafí del Valle | 06:00 h | Cerro Ampuqcatao
- Día de la Pachamama – Caminata Ancestral | Tafí del Valle
- Pachamama Kusilla Kusilla | Tafí Viejo | 09:00 a 16:00 h | Plaza de las Madres
- Caminata Nina Velárdez | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
- Encuentro Pequeños Bikers | Tapia | 15:00 h
- Ceremonia a la Pachamama | Trancas | 11:00 h | Chuscha (Ruta Prov. 312 km 9)
- Cocinando para la Pachamama | Yerba Buena | Desde las 11:00 h | Casa de la Cultura
- Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
- Bici Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h | Oficina de Turismo
- City Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h
Domingo 2/8
- Banda Municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Vieja Estación
- Agradecemos a la Pachamama | Alpachiri | Desde las 15:00 h | Plaza San Martín
- Celebración de la Pachamama | Amaicha del Valle | Desde las 10:00 h | Plaza Principal
- Celebración de la Pachamama | Quilmes | 08:00 a 12:30 h | Ciudad Sagrada
- Paseo Huellas de Atahualpa | Raco | 15:00 h | Casa de la Cultura (Ruta 341 km 20,5)
- Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Salida desde Laprida 50
- Circuito del Sánguche de Milanesa | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida desde Laprida 50
- Tucumán Cine | San Miguel de Tucumán | 18:00 h y 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Feria Parque 9 de Julio | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 23:00 h | Avenida Soldati al 300
- Memorias del cierre | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
- Kintsugi | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
- Feria de Artesanos y Emprendedores | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal
Viernes y sábado
- Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril
- Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
- Peña Lo de la Paliza | San Miguel de Tucumán | Desde las 22:00 h
Sábado y domingo
- Encuentro de Tejedoras | Amaicha del Valle | 08:00 h | Escuela N.° 10
- Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
- Feria de Emprendedores | Tafí del Valle | 10:30 h | Plaza Miguel Estévez
Todo el fin de semana
- Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lunes a viernes 10:00 a 18:00 h | Sábados, domingos y feriados 11:00 a 19:00 h
- Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h
- Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Martes a sábados y feriados 09:00 a 12:00 h | Domingos y lunes 09:00 a 14:00 h
- Feria de Artesanos | El Mollar | 10:00 a 18:00 h | Plaza Principal
- Visitas Guiadas a las Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
- Copa Batalla de Tucumán – Clásico de SPC | San Pedro de Colalao | Desde las 12:00 h | Predio Ex Bancaria
- Sala de Arte Contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 h y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural Municipal
- Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín | León Rougés (a 8 km de la RN 38) | 08:00 a 18:00
- Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h
- Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 09:00 a 19:00 h
- Luces y Sonido de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 y 20:30 h | Casa Histórica
- Espectáculo de Mapping: Cristo Resplandeciente | San Javier | 19:30 y 20:00 h | Explanada del Cristo Bendicente
- Convivencia Tucumán | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Casa Histórica
- Festival de Cine Tucumán | San Miguel de Tucumán | Teatro Orestes Caviglia
- Paseo Artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez