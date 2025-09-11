La SAT puso en funcionamiento dos nuevos pozos de agua potable en San Miguel de Tucumán Las perforaciones resolverán faltante en los barrios El Bosque, Don Bosco y Copiat II.

El presidente de Sociedad Aguas del Tucumán, Dr. Marcelo Caponio confirmó que hoy entró en funcionamiento el nuevo pozo de agua potable perforado en Matienzo y Pje. Aráoz, en la zona Sur de San Miguel de Tucumán, aportando a la red 150 m3/h.

Caponio destacó la importancia de esta perforación porque mejorará el suministro en los barrios Copiat II, Victoria, Ejército Argentino y Juan B. Terán.

“Esta semana, la empresa puso en funcionamiento dos pozos: uno en Don Bosco, que abastecerá también a El Bosque; y el segundo en Copiat II. De esta manera, y tal como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo, la SAT resuelve el faltante de suministro de muchos años en estas zonas ”, aseguró el presidente de la empresa.

Asimismo, explicó que en cercanía a las perforaciones mencionadas aparecieron fugas de agua como consecuencia de la presión en las redes. Las cuadrillas de la SAT trabajarán durante los próximos días para eliminarlas.