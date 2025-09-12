Histórico fallo en Tucumán: el Estado deberá indemnizar a la familia de Paola Tacacho por su femicidio En una sentencia sin precedentes, la Justicia de Tucumán responsabilizó a la Provincia y a un exjuez por el femicidio de Paola Estefanía Tacacho, ocurrido en 2020, y ordenó el pago de una millonaria indemnización a su familia.

El tribunal consideró que el Estado incurrió en graves fallas al no proteger a la joven, quien había denunciado en 13 oportunidades a su femicida, Mauricio Parada Parejas, desde 2015. Pese a que existía una orden de restricción de acercamiento, la mayoría de las denuncias fueron archivadas o desestimadas, lo que obligó a la víctima a insistir una y otra vez en busca de respuestas.

La sentencia subraya que el Poder Judicial tenía “conocimiento fehaciente” del riesgo “real e inmediato” que corría Paola y que no actuó con la perspectiva de género requerida. En este sentido, se reprochó la falta de control sobre las medidas de restricción y la ausencia de asistencia integral para la víctima.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la condena al exjuez Juan Francisco Pisa, quien en 2017 sobreseyó a Parada Parejas en una causa por desobediencia judicial. Para los magistrados, su decisión “perjudicó gravemente el sistema de justicia” y habilitó la continuidad del hostigamiento. Aunque no fue la única omisión, se advirtió que el curso de los hechos podría haber sido distinto si se hubiesen valorado los antecedentes y la situación de vulnerabilidad de Tacacho.

El tribunal fijó una indemnización de 36.424.858,93 pesos. La Provincia de Tucumán deberá responder por la totalidad del monto, mientras que Pisa fue declarado responsable concurrente del 10%. La demanda había sido presentada por Mariela Fernanda Tacacho, madre de la víctima, en reclamo por los daños y perjuicios derivados del femicidio.