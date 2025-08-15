“La Voz de la Ciudad”: megáfonos para frenar el vandalismo en San Miguel de Tucumán La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un sistema innovador para proteger los espacios públicos: megáfonos conectados al Centro de Monitoreo Municipal que emiten mensajes de advertencia en tiempo real para disuadir actos vandálicos.

La medida, denominada “La Voz de la Ciudad”, busca prevenir daños a monumentos, robo de plantas o cableado, y otras conductas que deterioran el patrimonio urbano. El sistema funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, complementando la vigilancia de las cámaras de seguridad con intervenciones verbales directas.

La subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Mariela Cortez, explicó que la iniciativa surgió como “un proyecto innovador” que ya está dando resultados positivos. “Es curioso que adultos necesiten que otra persona les diga lo que no tienen que hacer”, señaló.

Cortez detalló que las advertencias se utilizan con frecuencia para impedir que personas ingresen a las fuentes de agua —donde el material eléctrico representa un riesgo— o para llamar la atención sobre dueños que no recogen los desechos de sus mascotas. “Esta viralización ha llamado la atención de muchos municipios, que se han contactado para conocer nuestro protocolo y cómo nos está yendo”, agregó.

El programa cuenta con un equipo de 50 operadores que trabajan en turnos rotativos, asegurando cobertura permanente. Desde el municipio confían en que esta herramienta no solo ayude a frenar el vandalismo, sino que también promueva una mejor convivencia y cuidado de los espacios comunes para que todos puedan disfrutarlos.

Además, se informó que se amplió la red de megáfonos en plazas y parques de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y el cuidado de estos espacios. “Recordá que cuidar de los espacios públicos es un compromiso de todos”, remarcaron desde la Municipalidad.