Las jugueterías tucumanas se alistan para el Día del Niño con novedades, promociones y horario especial A pocos horas de celebrarse el Día del Niño, las jugueterías de Tucumán viven una de sus semanas más intensas del año. Con productos que parten desde los $3.000, las vidrieras exhiben una amplia variedad para todas las edades, acompañada por promociones y opciones de financiación para tentar a las familias.

Este año, las tendencias marcan el pulso de las ventas: los Labubus, los capibaras de peluche y la popular mascota Stitch figuran entre los más buscados por chicos y grandes. “Llegan y se agotan rápido; hay padres que vienen directamente preguntando por estos productos”, comentan los comerciantes del rubro.

En paralelo, las librerías experimentan un repunte en la demanda de cuentos ilustrados y sagas literarias, lo que confirma que el hábito de regalar libros sigue vigente como una opción de valor educativo y recreativo.

Para facilitar las compras de último momento, las jugueterías trabajarán este sábado en horario corrido, en lo que se espera sea una jornada de alta concurrencia, con clientes buscando el regalo ideal para sorprender el domingo.

Con ofertas, variedad y las novedades que marcan tendencia, el comercio local se prepara para un fin de semana que promete movimiento y sonrisas anticipadas.