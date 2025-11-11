Las obras en el Aeropuerto Benjamín Matienzo están próximas a iniciar Las tareas de ampliación y modernización del edificio central comenzarán esta semana con el montaje de obradores, buscando duplicar la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional sin interrumpir los servicios de vuelo.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirmó el inminente inicio de las obras de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. A partir de esta semana, se dará comienzo a la instalación de obradores y andamios, marcando el inicio formal de una de las obras de infraestructura de conectividad más importantes para la provincia. La intervención está enfocada en el edificio central de la terminal aérea y busca transformar este portal de ingreso clave para el turismo y la actividad económica tucumana.

El proyecto de modernización tiene como objetivo central duplicar la capacidad anual de pasajeros, llevándola a un potencial de 1.600.000 viajeros, y permitir la operación de 5 vuelos en simultáneo. La obra contempla la modernización integral de la arquitectura del edificio, la incorporación de tecnología de vanguardia y la mejora de los servicios. Es importante destacar que los trabajos se concentrarán exclusivamente en la parte arquitectónica del edificio central y no afectarán la pista de aterrizaje ni las operaciones aéreas. El aeropuerto continuará funcionando a pleno y con toda su capacidad durante el desarrollo de la obra, garantizando la conectividad de la provincia.

El ministro Marcelo Nazur destacó a los medios la relevancia de la obra para el desarrollo provincial: “estamos concretando un paso fundamental en la modernización de nuestra provincia. El inicio de estas obras en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo es una inversión en conectividad, en turismo y en nuestra capacidad de recibir al mundo. La obra está diseñada para duplicar nuestra capacidad de pasajeros y permitir operar cinco vuelos a la vez, un salto de calidad enorme. Es vital resaltar que vamos a modernizar nuestro principal portal de ingreso, dotándolo de nueva tecnología, sin interrumpir el servicio. El aeropuerto seguirá operando y esta obra permitirá seguir potenciando nuestra economía, que es el pedido de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo”.

La modernización del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo representa un avance significativo en la infraestructura de transporte de Tucumán, posicionando a la provincia con un portal de ingreso más eficiente, seguro y acorde a los estándares de las principales terminales aéreas.