Jaldo destacó la adjudicación de la licitación para la modernización del Aeropuerto Benjamín Matienzo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la concreción del proceso de adjudicación de la licitación para la obra de modernización del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, realizada por Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Del proceso participaron siete empresas y el presupuesto oficial ascendió a $48.728.924.716,68 más IVA (base diciembre 2024), con un plazo de ejecución estimado en 26 meses.
Jaldo expresó: “Cuando llegamos al Gobierno de la provincia en 2023, dentro de nuestra planificación, que tiene que ver con mejorar los ingresos a la provincia, con el turismo y con ayudar a nuestras economías regionales, para que también saquen su producción a través de vía aérea, nos pusimos a trabajar con el ORSNA y con Aeropuertos Argentina en reflotar la licitación del aeropuerto de Tucumán”.
El mandatario señaló: “Tenemos esa gran noticia, que ya se adjudicó a la empresa, que Aeropuerto 2000 terminó con su trabajo de la licitación pública que hicieron y hoy las autoridades del ORSNA tienen que terminar de autorizar. Seguramente, la semana que viene la empresa que ganó o que va a ganar tiene que estar ya instalada en el aeropuerto, con su obrador trabajando, y tener en Tucumán uno de los mejores aeropuertos de la Argentina.”
Asimismo, explicó que la obra se financiará con recursos provenientes de la tasa aeroportuaria: “Esto se hace con los recursos de la tasa que pagamos cada viajero, y con la tasa que pagan los aviones por aterrizar. Ese fondo se destinó con prioridad a la provincia de Tucumán. Es la primera licitación y el primer aeropuerto como obra nueva que se va a empezar a reconstruir en las provincias”.
Detalles del proyecto
La obra contempla una renovación total de la terminal de pasajeros, que pasará de 8.600 m² a 10.000 m² de superficie cubierta.
Entre las intervenciones principales se destacan:
- Incorporación de dos nuevas mangas, para un total de tres.
- Ampliación de la sala de embarque de 650 m² a 1.800 m².
- Instalación de 14 mostradores de check-in.
- Nuevo hall de partidas con 4 puertas nacionales y 2 internacionales.
- Modernización de los sectores de control de equipaje, carruseles y áreas gastronómicas.
- La intervención permitirá operaciones simultáneas de vuelos nacionales e internacionales, adecuando la infraestructura al crecimiento de la demanda de pasajeros.
Inversión estratégica
El financiamiento proviene del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos constituido por el 15% de los ingresos del concesionario que se reinvierten en obras de infraestructura aeroportuaria en todo el país.