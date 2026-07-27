Lisandro Catalán hablará sobre la convocatoria a elecciones en Tucumán El presidente de La Libertad Avanza Tucumán brindará declaraciones este lunes a las 18:30 luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo oficializara la fecha de los comicios provinciales para el 9 de mayo de 2027.

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, ofrecerá declaraciones este lunes a las 18:30 en relación con la convocatoria a elecciones provinciales anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Se espera que el referente libertario exponga la posición de su espacio político tras la oficialización del cronograma electoral.

La convocatoria fue confirmada por Jaldo durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, luego de una reunión de gabinete junto al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. En ese marco, el mandatario firmó el decreto que establece que las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2027.

Durante el anuncio, el gobernador explicó que la fecha respeta la normativa vigente, los antecedentes electorales de la provincia y los plazos previstos para la organización del proceso. Además, recordó que en esos comicios los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y los 93 delegados comunales. Desde las 18:30, Lisandro Catalán brindará su análisis sobre la decisión y fijará la postura de La Libertad Avanza Tucumán frente al inicio del proceso electoral.