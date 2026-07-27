Las elecciones en Tucumán serán el 9 de Mayo de 2027 El gobernador informó que la convocatoria respeta los plazos establecidos por la legislación vigente, garantiza previsibilidad al proceso electoral e incorpora por primera vez la Ficha Limpia en el decreto de convocatoria.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador, Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, tras reunirse con el Gabinete provincial en Casa de Gobierno, dio una conferencia de prensa donde firmó el decreto por el cual las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027 y explicó que la convocatoria respetó la normativa vigente, los antecedentes electorales de la provincia y los plazos establecidos para la organización del proceso.

Durante el anuncio, el mandatario informó que en esos comicios la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y los 93 delegados comunales de Tucumán.

“Queríamos cumplir con las leyes vigentes, pero, fundamentalmente, queríamos cumplir con nuestra palabra empeñada, como es el hecho de que íbamos a convocar a elección para el 9 de mayo del año que viene. Las elecciones del año 27, donde se eligen gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, tanto de capital como del interior. También se eligen los 93 delegados comunales en la provincia de Tucumán”, dijo el mandatario.

Jaldo precisó que la fecha respondió a la continuidad del cronograma aplicado en los últimos procesos electorales provinciales: “Esa elección, en el decreto que voy a firmar en el día de hoy, es para el 9 de mayo del año 2027, dejando claro que no estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral, que lo único que estamos haciendo hoy, dándole continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio. Y hoy estamos llamando para el mes de mayo”.

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En ese sentido, rechazó las versiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios y afirmó que la decisión respetó la Constitución, las modificaciones judiciales y la legislación provincial.

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones, conveniencias, es totalmente falso. Lo que hoy vamos a afirmar no es otra cosa que lo que se hizo en el año 19 para elecciones de la provincia, y lo que se hizo en el año 23 para elegir autoridades en la provincia, que somos los que estamos actualmente cumpliendo los mandatos. O sea, que en el año que viene, 2027, va exactamente en el mismo mes que se han realizado las anteriores. Por eso desvirtuamos totalmente aquellos dichos, versiones que el Gobierno de la provincia de Tucumán adelanta la elección. Bajo ningún punto de vista. Simplemente, estamos respetando la constitución con sus modificaciones judiciales que se hicieron, estamos respetando fallos judiciales en las leyes provinciales”, declaró.

El gobernador sostuvo que la convocatoria permitió que las fuerzas políticas contaran con el tiempo previsto por la normativa para cumplir con las etapas del cronograma electoral: “Así que en esta pequeña introducción y diálogo queríamos informar públicamente a todos los medios presentes y a través de ustedes, a todos los partidos políticos de la provincia de Tucumán, que seguramente van a participar en este proceso electoral, donde los tucumanos y tucumanas tendrán que elegir sus autoridades por los próximos cuatro años, a partir del 30 de octubre del 2027 que finalizan los mandatos de la actual gestión”.

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Y agregó: “Para que todos los partidos tengan el tiempo suficiente para el ordenamiento interno que las leyes y el cronograma electoral dictado por la Junta Electoral provincial nos vamos a tener que adecuar sin excepción todos los partidos políticos de la provincia. Es decir, con el tiempo suficiente para que todos, en igualdades de condiciones, podamos afrontar este proceso electoral, que nos va a llevar el 9 de mayo del año 2027 a elegir las nuevas autoridades para la provincia”.

Durante el anuncio, Jaldo también informó que el decreto incorporó, por primera vez, la aplicación de la Ficha Limpia como requisito para quienes aspiren a cargos electivos o funciones en la administración provincial: “Por primera vez en la historia de la provincia, este decreto contiene algo que nunca tuvo. Este decreto contiene un excelente trabajo que vino desde el Poder Legislativo de la provincia, y ha sido promulgado en el Poder Ejecutivo, y ha sido reglamentado también en el PE”.

“Con un gran trabajo hecho por el Ministerio de Gobierno y Justicia, por Fiscalía de Estado, para ir mejorando en las cuestiones electorales en la provincia de este decreto que incluye la Ficha Limpia. Por primera vez en Tucumán, aquellos que quieran ser candidatos a cualquier cargo o ser funcionarios de la provincia de Tucumán, van a tener que tener determinados requisitos, es decir, no tener cuentas pendientes con la justicia”, dijo.

Y cerró: “Esto es muy importante, por sobre todas las cosas, para nuestra comunidad, sabiendo que aquellos que son candidatos no tienen cuentas pendientes judiciales y no tienen cuentas pendientes policiales. Es decir, que aquellos que realmente quieran ser candidatos van a tener que reunir todos los requisitos que reunían antes y hoy, sumado a la Ficha Limpia que está escrita e incluida en el decreto de convocatoria para las elecciones del 9 de mayo del año que viene”.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo explicó que la anticipación de la convocatoria respondió a la necesidad de que los partidos políticos cumplieran con los plazos previstos por la legislación electoral y pudieran organizar sus procesos internos y la conformación de alianzas.

“Lo que yo quería destacar de lo que mencionaba el gobernador son los plazos, porque muchas veces no se entiende por qué se fija en un año la fecha electoral del año siguiente. Esto porque todos tienen que adecuar, todos los partidos tienen normas que cumplir, y fijando nosotros para el mes de mayo las elecciones, estamos diciéndole a todos los partidos políticos que deben estar adecuándose a las normativas con las disposiciones legales que tienen para hacer frente a la próxima elección en el mes de octubre de este año. Si nosotros vamos más adelante, lo pegamos. Así que por eso es que el gobernador dice, le estamos anticipando, le estamos dando suficiente tiempo para que puedan regularizar todas las situaciones que tengan que regularizar en estos meses, que van desde hoy hasta el mes de octubre del 2026”, aseveró el vicegobernador.

“Porque también hay que prever que se pueden formular alianzas. Para esas alianzas hay término que cumplir, y que, dado el programa, esto estaría venciendo alrededor de marzo del 2027. Entonces, son todo un proceso que dispara la fecha para que todos los partidos políticos, con la anticipación que corresponde, con los tiempos claros para todos, sepan cómo se tienen que ir manejando para llegar a las elecciones, todos con la posibilidad de competir y participar”, dijo.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, afirmó que la definición del calendario electoral constituye el primer paso del proceso y destacó que la medida garantiza igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas.

“Este paso es muy importante para la democracia. Este paso tiene que ver con el calendario electoral, y hoy es el primer paso, que es poner la fecha. La fecha de las elecciones, que es el 9 de mayo, y nosotros estamos convencidos de que, para la democracia, para cumplimentar con todas las obligaciones y derechos que tienen todos los partidos políticos. Entonces, creo que eso habla de igualdad de condiciones”, sostuvo.

Fuente Comunicación Tucumán