Llega a Tucumán una nueva edición del eCommerce Go El evento organizado por la CACE se realizará el 1 de octubre en el Sheraton Tucumán Hotel. La jornada reunirá a expertos de la industria para analizar las últimas tendencias, la integración de canales y las oportunidades de exportación.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) anunció la llegada de una nueva edición del eCommerce Go a la provincia, con el objetivo de continuar potenciando el ecosistema digital a nivel nacional. La cita será el próximo 1 de octubre, a partir de las 14 horas, en las instalaciones del Sheraton Tucumán Hotel.

El encuentro se perfila como un espacio estratégico para que los referentes de la industria compartan conocimientos prácticos orientados al desarrollo comercial. El evento está pensado para un público amplio, que abarca desde emprendedores y pymes hasta líderes de empresas y equipos de marketing, con un enfoque puesto exclusivamente en el negocio.

La jornada comenzará con una radiografía actual del sector para entender, a través de datos concretos, la situación del comercio electrónico hoy y poder proyectar los pasos a seguir. Entre los ejes principales, se destacarán las herramientas para construir un eCommerce más rentable y la necesidad de integrar todos los canales de atención para satisfacer a consumidores que ya son 100 por ciento omnicanales.

Exportaciones, casos locales e Inteligencia Artificial

Uno de los diferenciales de esta edición tucumana será el análisis del modelo de exportación, pensado como una puerta de entrada para que las economías regionales logren posicionar sus productos en nuevos mercados. Además, la agenda incluirá el repaso de aciertos y errores de casos reales de negocios locales, junto a un bloque dedicado a desmitificar el uso de la Inteligencia Artificial, buscando su aplicación para generar valor real en las empresas.

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Franco Fioretti, Director de la Comitiva Norte de CACE, destacó la importancia del evento para la región. “Organizar una vez más el eCommerce Go en Tucumán nos permite acercar soluciones reales a los desafíos que enfrentan los negocios de todo el país. Queremos que los participantes se lleven estrategias claras para cuidar la rentabilidad de sus tiendas, unificar la experiencia de sus clientes y animarse a cruzar fronteras con sus productos”, sostuvo el directivo, quien remarcó que se trata de un espacio de networking invaluable para fortalecer el talento local.