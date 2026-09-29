Rompieron una maceta de un local, los escracharon en las redes y volvieron para reparar los destrozos Un hecho de vandalismo en un comercio gastronómico de calle Corrientes al 500 generó indignación tras la difusión de las cámaras de seguridad. Horas más tarde, los jóvenes implicados se hicieron cargo de los daños y los dueños destacaron su actitud de reconocer el error.

Un hecho de vandalismo ocurrido en San Miguel de Tucumán tuvo un desenlace inesperado y constructivo, luego de que un grupo de jóvenes que había dañado las instalaciones de un comercio decidiera regresar al lugar para reparar los destrozos tras la viralización de su accionar.

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El incidente se conoció días atrás cuando los propietarios de un local gastronómico, ubicado en la calle Provincia de Corrientes al 579, decidieron publicar en sus redes sociales el registro de las cámaras de seguridad. En las imágenes se podía observar claramente cómo los jóvenes pasaban por la vereda y, sin motivo aparente, rompían una de las macetas que decoraban la fachada del negocio.

“Nos da mucha pena tener que mostrar esto y simplemente no entendemos este actuar. Nos da bronca y, sobre todo, mucha tristeza ver con qué facilidad alguien puede destruir algo simplemente porque sí. Esto no es gracioso. No es una travesura”, expresaron los dueños en su primer descargo. Como era de esperarse, el video acumuló rápidamente cientos de visualizaciones y comentarios de repudio, logrando que el “escrache” se volviera viral en la provincia.

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El arrepentimiento y la reparación

Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente en las últimas horas. A través de una nueva publicación en su cuenta de Instagram, el local gastronómico mostró que los chicos involucrados en el acto de vandalismo se acercaron al lugar, dieron la cara y se encargaron de reparar personalmente la maceta dañada.

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Lejos de mantener el enojo, los dueños del comercio valoraron el gesto y decidieron compartirlo con su comunidad virtual. “Así como mostramos lo que estuvo mal, también nos parece justo reconocer cuando alguien decide hacer las cosas bien”, manifestaron en el posteo.

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Este segundo video también alcanzó una gran repercusión, pero en esta oportunidad la publicación se llenó de comentarios positivos de usuarios que felicitaron tanto la actitud de los jóvenes al hacerse cargo de su error, como la de los comerciantes por brindar un mensaje conciliador.