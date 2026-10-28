Lloviznas, tormentas aisladas y alta humedad: el pronóstico para este miércoles en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua en la capital provincial. La temperatura máxima alcanzará los 23°C y las probabilidades de precipitaciones se intensificarán hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán para este miércoles 28 de octubre se mantendrá marcado por la inestabilidad y las precipitaciones. Según el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con el cielo totalmente cubierto y registro de lloviznas, acompañadas por una temperatura que ronda los 16 grados.

Durante estas primeras horas, la humedad se sitúa en un elevado 85 por ciento, lo que genera condiciones de visibilidad regular. En cuanto a los vientos, soplan desde el sector suroeste con una intensidad casi imperceptible, oscilando entre los 0 y los 2 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvia se ubica entre un 10 y un 40 por ciento.

El panorama no presenta mejoras significativas con el correr de las horas. El parte prevé que para después del mediodía se desarrollen tormentas aisladas sobre la capital tucumana. En esa franja horaria se alcanzará la temperatura máxima pronosticada de 23 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector norte e incrementarán su velocidad, soplando entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el escenario lluvioso continuará su curso. El termómetro descenderá hasta los 18 grados y las probabilidades de que se registren nuevas precipitaciones tendrán su pico más alto de la jornada, escalando al orden del 40 al 70 por ciento, con vientos leves provenientes del noroeste. Ante estas condiciones, se recomienda a los ciudadanos transitar con precaución y no salir de casa sin el paraguas.