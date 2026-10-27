La Noche de los Museos llega este sábado a Tucumán La propuesta se realizará el 31 de octubre en espacios culturales de la Capital y el interior provincial, con música, danza, gastronomía y actividades para toda la familia.

Tucumán se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa organizada por la Red de Museos de Tucumán que reunirá a distintas instituciones culturales de la Capital y del interior. La propuesta ofrecerá una amplia agenda de actividades artísticas, muestras y experiencias destinadas a acercar el patrimonio cultural a toda la comunidad.

La presidenta del Ente Cultural, Sandra Maldonado, destacó el trabajo articulado entre las instituciones que forman parte de la organización y señaló que la Red de Museos está integrada por espacios pertenecientes al Ente Cultural, la Universidad, la Municipalidad y otros ámbitos institucionales.

“Es un trabajo en conjunto de diferentes instituciones. Nosotros participamos con nuestros museos, que son nueve: cuatro de ellos son rurales y cinco están en la Capital, donde van a tener distintas propuestas hermosas, tanto en lo artístico como en las muestras permanentes de cada museo”, expresó Maldonado.

La programación incluirá música, danza y gastronomía, además de las exposiciones permanentes y las distintas propuestas culturales que ofrecerá cada espacio. En ese sentido, la funcionaria invitó a la comunidad a participar de la jornada y disfrutar de las actividades en familia.

“Es una tarde-noche espectacular para pasar en familia, para disfrutar de todo lo que se realiza en cada museo”, afirmó.

Apertura parcial del Museo Timoteo Navarro

Uno de los acontecimientos destacados de esta edición será la apertura parcial del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, que permitirá al público conocer parte del proceso de restauración del edificio.

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“Vamos a tener algo muy importante: la apertura parcial del Museo Timoteo Navarro. Es una primera apertura en la que vamos a mostrar el proceso de restauración del museo, porque toda la comunidad artística y la comunidad en general lo están esperando realmente”, señaló.

La jornada también marcará el regreso de los premios del Salón a su sede habitual, el Museo Timoteo Navarro, con la realización de su 53ª edición.

A estas actividades se sumará la inauguración de la Reserva Lino Spilimbergo, un espacio que resguarda más de 1.000 obras de arte contemporáneo y que formará parte de los principales atractivos de la propuesta cultural.

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Transporte y alternativas para recorrer los museos

Con el objetivo de facilitar la participación del público, se dispondrán alternativas de traslado hacia los museos que se encuentran más alejados. Según informó Maldonado, habrá servicios de transporte de la empresa AETAT y colectivos de la Municipalidad, con salidas desde la Plaza Independencia.

La presidenta del Ente Cultural recomendó a los interesados acercarse a los distintos puntos de encuentro para consultar los horarios y la organización de los recorridos.

Además, quienes prefieran movilizarse en bicicleta podrán sumarse a las actividades de MetaBici, que también recorrerá los museos durante la jornada.