Lluvias aisladas y cielo gris: así estará el clima este lunes en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana gris en la capital provincial, con precipitaciones matutinas y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 14 grados durante la tarde.

Los tucumanos arrancan la semana hábil con una jornada típicamente invernal. Para este lunes 22 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico marcado por la inestabilidad y un leve descenso en las marcas térmicas para la capital provincial y sus alrededores.

Durante la mañana, el cielo se presentará cubierto y con probabilidad de lluvias aisladas, estimadas en un rango de entre el 10 y el 40 por ciento. En esta primera franja del día, la temperatura rondará los 8 grados. Un dato a tener en cuenta para quienes deban salir temprano a la calle es que la visibilidad será regular, un panorama acompañado por vientos del sector noroeste soplando a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el correr de las horas y pasado el mediodía, el organismo oficial prevé que las precipitaciones vayan quedando atrás, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. En este tramo del día se registrará la temperatura máxima de la jornada, que apenas escalará hasta los 14 grados, obligando a mantener los abrigos a mano. Además, se espera que los vientos roten hacia el sector sudeste, manteniendo una intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, hacia la noche, el termómetro volverá a marcar un descenso y se ubicará en los 9 grados. Los vientos mermarán su fuerza, soplando levemente desde el sudeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Para el cierre de este lunes, la probabilidad de nuevas lluvias disminuirá drásticamente, cerrando una jornada gris e inestable en la ciudad.