Lograron desarticular un kiosco de venta de estupefacientes ubicado en un domicilio familiar Tras cinco medidas de allanamientos que efectivos de la Comisaría Séptima realizaron a causa de un robo, detectaron en uno de ellos, que operaban fraccionando y comercializando sustancias prohibidas. Hay un hombre detenido.

En el marco de una causa que la policía investigaba por robo en un domicilio ubicado en calle San Juan al 2800, allanó cinco domicilios en la Capital tucumana. En uno de ellos incautaron 30 bochitas de cocaína, tres plantines de marihuana, 15 envoltorios de la misma sustancia, picadura de marihuana, tijeras de recorte, teléfonos celulares y medio millón de pesos, todos estos elementos llevan a presumir que funciona un kiosco de narcomenudeo. En el lugar, también procedieron a la aprehensión de un hombre que quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y otra mujer fue demorada hasta tanto se verifique su planilla de antecedentes.

La Investigación

El pasado 4 de agosto, un hombre se presentó en la sede policial para denunciar un robo sufrido en su casa. De acuerdo al relato de la víctima, dos desconocidos lo sorprendieron en la madrugada, mientras dormía, lo amenazaron con armas blancas y lo despojaron de diversos bienes. A raíz de esta denuncia, se realizó una ardua investigación, tras averiguaciones y análisis de los registros fílmicos, identificaron a uno de los presuntos autores del hecho. Posterior a ello, solicitaron las medidas judiciales que arrojaron los resultados mencionados en cuanto al hallazgo de las drogas y otros elementos de interés para la causa inicial de robo.

Fuente Comunicación Tucumán