Lograron desbaratar kioscos de venta de drogas y detuvieron a dos mujeres Según informaron las autoridades policiales, este domingo, la DIDROP Las Talitas llevó a cabo dos medidas de allanamiento en forma simultánea en inmuebles ubicados en pasaje en Portugal primera cuadra.

El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la dirección de General de Drogas Peligrosas DIGEDROP, precisó que “estos domicilios estaban siendo investigados por comercialización de sustancias prohibidas, y luego de tener el oficio investigativo proveniente de la UFINAR Capital, personal de calle, realizó las correspondientes tareas de campo, que no dejaron dudas, y, en horas de la mañana en presencia de dos testigos se irrumpió en los inmuebles. En su interior secuestraron marihuana, cocaína, en material de corte, dinero y teléfonos celulares; además se logró la aprehensión de las dos principales investigadas”, precisó el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la dirección de General de Drogas Peligrosas DIGEDROP.

“En uno de estos inmuebles se secuestraron aproximadamente 230 ravioles de cocaína, dinero en efectivo y en el inmueble contiguo secuestraron alrededor de 70 bagullos de marihuana”, agregó el subdirector respecto de la cantidad de dosis halladas durante la medida judicial.

En tanto, el subcomisario Ramón Racedo señaló, “esta investigación inició con una denuncia de los vecinos y se llevó a cabo durante un plazo de dos meses, hasta que se logra allanar estos domicilios por orden de la UFINAR y se detiene a dos mujeres quienes ya tenían antecedentes. El vecino sabe que puede hacer denuncias anónimas sobre este tipo de delitos, y posteriormente se pone en conocimiento de la UFINAR para que cada Didrop trabaje sobre este tipo de hechos”.

Fuente Comunicación Tucumán