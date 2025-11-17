Una abuela terminó con fractura de cadera luego de sufrir un violento asalto El incidente ocurrió en la tarde del pasado miércoles 12 de noviembre en Villa Luján.

Una mujer de casi 80 años sufrió una fractura de cadera tras ser asaltada frente a su domicilio en el barrio Villa Luján durante el mediodía del pasado miércoles. El hecho delictivo se registró cuando la víctima ingresaba a su vivienda, a aproximadamente una cuadra del cruce de las avenidas Ejército del Norte y Mate de Luna.

Según fuentes y testimonios difundidos, un sujeto aún no identificado empujó a la mujer con la intención de sustraerle pertenencias. Tras el ataque, el agresor se llevó anteojos recetados, audífonos, el Documento Nacional de Identidad y una tarjeta de cobro. Producto de la caída, la mujer sufrió una fractura de cadera, lesión que motivó su traslado a un centro de salud para recibir atención médica urgente.

El nieto de la víctima, Nicolás Moreno, publicó en sus redes sociales un video en el que reclama mayor seguridad en la zona y visibiliza el suceso, en busca de respuestas por parte de las autoridades. Hasta el momento no se han informado detenciones ni la identificación del agresor.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en la zona y la necesidad de medidas de prevención para proteger a las personas mayores, quienes suelen ser particularmente vulnerables ante este tipo de delitos. Las autoridades policiales locales continúan con las tareas de investigación para dar con el responsable y esclarecer el episodio.

Fuente Tucumán Noticias