Los colegios privados enfrentan una morosidad récord y evalúan nuevas estrategias para sostenerse Con deudas que en algunos casos alcanzan el 60% de las matrículas, las instituciones buscan alternativas como el pago de la inscripción 2026 en cuotas. El sector advierte que sin una ley de financiamiento educativo, la situación seguirá agravándose.

Los colegios privados atraviesan un momento complejo. Por un lado, las autoridades reconocen que la morosidad en el pago de las cuotas aumentó de manera notable durante el año, llegando en algunos casos al 60% del total de los alumnos. Por otro, aún resta aplicar el último incremento previsto para diciembre, en línea con el ajuste salarial dispuesto por decreto en junio.

“En diciembre tendríamos el último aumento de cuota. Todavía faltan los registros, porque estamos más asociados al índice de precios del consumidor, pero fácilmente estemos aumentando un 35% en todo el año”, explicaron desde el sector.

El incremento de las cuotas impactó de lleno en la capacidad de pago de las familias. “La morosidad hoy está en un 15% más que años anteriores. Cuando uno mira cómo se ha movido la economía, los salarios siempre corren detrás de los precios”, señalaron.

Según estimaciones, la deuda de los tutores oscila entre el 30% y el 45% de la matrícula, y en algunos colegios llega al 60%. Ante este panorama, varias instituciones debieron recurrir al endeudamiento para afrontar sus gastos.

MIRA TAMBIÉN El tiempo en Tucumán: calor y nubosidad creciente para este jueves

Como medida paliativa, se analiza ofrecer la matrícula 2026 con la posibilidad de pagarla en cuotas. Sin embargo, los directivos coinciden en que ninguna estrategia será suficiente si desde la Nación no se avanza con una ley de financiamiento educativo que brinde previsibilidad al sistema.