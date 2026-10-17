Osvaldo Jaldo atacó a la oposición por las denuncias Durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, el mandatario denunció intimidaciones hacia su familia, respondió a las versiones sobre su salud, ratificó su habilitación legal para competir y convocó a la juventud a asumir responsabilidades políticas.

En el marco de la conmemoración del 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, organizada por la Juventud Peronista en la sede partidaria de Virgen de la Merced al 100, el gobernador de Tucumán y vicepresidente del PJ provincial, Osvaldo Jaldo, encabezó un encendido discurso en el que se refirió a las amenazas dirigidas contra su persona y su familia, así como a las presentaciones judiciales que cuestionan su reelección.

El mandatario vinculó de forma directa las intimidaciones con las políticas de seguridad implementadas en la provincia: “Quiero decirles que estos momentos no son tan fáciles para mí, ni para mí ni para mi familia. Pero sin embargo, al desafío lo he aceptado y lo voy a llevar adelante como lo hice en todas las oportunidades”, afirmó, atribuyendo los ataques a mantener “una política firme contra la delincuencia, contra el narcomenudeo y el narcotráfico, una lucha permanente en la provincia”. Al diferenciar los agravios, fue tajante: “Me amenazaron y me amenazan a mí, que no sería problema. Ya di lo que tenía que dar. Pero cuando se meten con la familia, están pasando la raya”.

En el mismo tramo, Jaldo abordó las especulaciones sobre su estado físico y la ofensiva judicial de la oposición: “A mí me dijeron que no pasaba de seis meses porque tenía cáncer. Y ahora me quieren hacer presentaciones judiciales porque dicen que la Constitución no me permite ser candidato a gobernador”. Ante la militancia reunida, enfatizó: “Hoy les vengo a decir que no le tengo miedo a las amenazas. También les vengo a decir que estoy muy sanito. La Constitución de la provincia, la ley y la Constitución de la Nación me habilitan no solo a ser candidato, sino a que les llenemos las urnas de votos”.

Trasvasamiento generacional y el rol inclusivo de la gestión pública

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Frente a la dirigencia y la militancia juvenil, Jaldo realizó un fuerte llamado al trasvasamiento generacional en el peronismo, exigiendo que la juventud ocupe lugares de decisión. “La juventud no es el futuro, es el presente, pero también va a ser el futuro. Por eso los jóvenes tienen que ser verdaderamente protagonistas”, remarcó, añadiendo que la participación debe ir más allá de la militancia de territorio para integrarse a la gestión pública con profesionales y estudiantes formados. Asimismo, subrayó la visión colectiva del gobierno: “Nosotros gobernamos para el 100% de aquellos que habitan esta hermosa tierra que se llama Tucumán. En la Argentina nadie se va a salvar solo. Acá lo sacamos entre todos o no la saca nadie”.

Durante el encuentro, el vicegobernador Miguel Acevedo valoró el compromiso de las nuevas camadas: “En el peronismo, la juventud peronista es protagonista, es esa juventud que quiere construir, no destruir. Somos un espacio que genera esperanza y solidaridad”, calificando el proceso como una conjunción entre experiencia y renovación. Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, sostuvo que el trasvasamiento generacional se consolidará junto a la juventud, mientras que la titular de la Juventud Peronista provincial, Florencia Villagra, concluyó que el deber del espacio es “no solamente acompañar, sino también interpretar las necesidades que conocemos porque nos pasan a nosotros”.

Fuente Los Primeros