Los tucumanos celebrarán a San Cayetano con procesiones, misas y bendición de reliquia Este 7 de agosto, cientos de fieles rendirán homenaje al patrono del pan y del trabajo en dos puntos de la ciudad. Habrá procesión de antorchas, misa central y la bendición con una reliquia especial.

Como cada 7 de agosto, los tucumanos se preparan para rendir homenaje a San Cayetano, el santo al que miles de personas acuden para pedir y agradecer principalmente por trabajo. En un contexto económico difícil, la fe se convierte en refugio y motor de esperanza para quienes buscan sostén espiritual.

Las celebraciones comenzarán en la medianoche del jueves, tras la última novena prevista para las 23 horas en la parroquia San Cayetano. Luego, se realizará una emotiva procesión de antorchas que recorrerá las calles del barrio, iluminando la zona de Avenida Independencia y Eugenio Concio.

La procesión principal partirá desde Coronel Serrales y Avenida Independencia a las 17 horas, mientras que la misa central tendrá lugar a las 18 en la sede parroquial. A las 20:30 se celebrará la misa de los trabajadores.

Este año, como novedad, los fieles podrán recibir la bendición con una reliquia de San Cayetano, prestada especialmente para la ocasión y disponible en la parroquia hasta el 7 de agosto, luego de cada Eucaristía.

