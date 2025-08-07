Cortes de tránsito por la procesión de San Cayetano en San Miguel de Tucumán Con motivo de la tradicional procesión por el Día de San Cayetano, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad informó que este jueves se implementarán cortes de circulación en distintas zonas de la capital tucumana.

Las restricciones estarán vigentes entre las 15:45 y las 19:00, en coincidencia con los actos litúrgicos y el recorrido de la imagen del santo patrono del pan y el trabajo.

Procesión y actividades religiosas

La procesión principal partirá a las 17:00 desde Coronel Serralés y Avenida Independencia, para luego dirigirse a la sede parroquial. Allí, se celebrará la misa central a las 18:00, mientras que a las 20:30 tendrá lugar la misa de los trabajadores.

Como novedad de este año, los fieles podrán recibir la bendición con una reliquia de San Cayetano, prestada especialmente para la ocasión. La reliquia permanecerá en la parroquia hasta el 7 de agosto y podrá venerarse después de cada Eucaristía.

Calles afectadas por los cortes de tránsito:

Av. Brígido Terán y Av. Pedro Miguel de Aráoz (con vallas)

Pje. Roberto Koch y Pje. Pío XII

Av. Pedro Miguel Aráoz y Pje. Díaz Vélez

Av. Pedro Miguel Aráoz y Anselmo Rojo

Av. Pedro Miguel Aráoz y Pje. B. López

Av. Saenz Peña y Rawson

Av. Saenz Peña y José Rondeau

Av. Saenz Peña y Lamadrid

Av. Brígido Terán y Pje. Jorge Newbery

Av. Brígido Terán y Julio Prebich

Pje. Pío XII y L. M. Drago

Moreno y Lavalle

Moreno y Rondeau

Moreno y Av. Roca

Av. Roca y Entre Ríos (desvío de colectivos)

Moreno y Pje. Tierra del Fuego

Av. Brígido Terán y Florentino Ameghino

Julio Prebich al 200

Av. Pedro Miguel Aráoz y Av. Papa Francisco

Plazoleta Dorrego

Av. Marina Alfaro y Alsina

Av. Pedro Miguel de Aráoz y diagonal Padre Monti

Desde el municipio recomiendan a conductores y peatones evitar la zona durante el horario de la procesión, y planificar recorridos alternativos para facilitar la circulación.