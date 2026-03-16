Lunes caluroso en Tucumán: la máxima trepará a los 30 grados, pero vuelven las tormentas por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana marcado por la alta humedad y el calor. Tras una mañana parcialmente nublada, la inestabilidad regresará pasado el mediodía, lo que exige mantener la precaución en las zonas que aún se recuperan del temporal.

Arranca una nueva semana en San Miguel de Tucumán y el clima sigue siendo el gran protagonista. Tras un fin de semana que trajo algo de alivio y permitió el escurrimiento del agua en las zonas afectadas por las históricas inundaciones, este lunes 16 de marzo se presenta como una jornada mixta: un combo de calor intenso, una humedad agobiante y la amenaza latente de nuevas precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán tener el paraguas a mano, especialmente a partir del mediodía, en un día donde el termómetro volverá a hacerse sentir.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana pesada pero estable: El lunes arrancó con el cielo parcialmente nublado y una marca térmica que ya rondaba los 25 grados desde temprano. A pesar de una humedad asfixiante del 97 por ciento , la visibilidad es buena . Las probabilidades de lluvia son bajas (apenas un 10%) y los vientos soplan desde el noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El lunes arrancó con el cielo y una marca térmica que ya rondaba los desde temprano. A pesar de una humedad asfixiante del , la . Las probabilidades de lluvia son bajas (apenas un 10%) y los vientos soplan desde el noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde calurosa y pasada por agua: El panorama se complicará después del mediodía. El parte oficial prevé el regreso de las tormentas aisladas sobre la capital y alrededores. El dato a tener en cuenta es el marcado ascenso de la temperatura, con una máxima pronosticada que alcanzará los 30 grados , generando un ambiente muy pesado. Los vientos continuarán del sector noroeste (13 a 22 km/h).

El panorama se complicará después del mediodía. El parte oficial prevé el regreso de las sobre la capital y alrededores. El dato a tener en cuenta es el marcado ascenso de la temperatura, con una máxima pronosticada que alcanzará los , generando un ambiente muy pesado. Los vientos continuarán del sector noroeste (13 a 22 km/h). Noche inestable: Hacia el final del día, el calor cederá levemente y el termómetro se ubicará en los 24 grados. El clima seguirá inestable, con la probabilidad de lluvia manteniéndose en una franja de entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos del noroeste mantendrán su intensidad (13 a 22 km/h).