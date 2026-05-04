Lunes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con una mañana fresca y un ascenso de temperatura hacia la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este lunes 4 de mayo la jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina que rondará los 12 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas se presentarán estables y sin probabilidad de lluvias. Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, se registrará un elevado porcentaje de humedad, alcanzando el 90%, aunque se mantendrá una buena visibilidad.

Hacia la tarde, las previsiones del organismo meteorológico indican que la nubosidad se mantendrá de manera parcial, mientras que la temperatura experimentará un notable ascenso hasta alcanzar una máxima pronosticada de 24 grados. En este período, el viento rotará hacia el sector sudoeste, disminuyendo drásticamente su intensidad a ráfagas casi imperceptibles estimadas entre 0 y 2 km/h.

Finalmente, para la noche se prevé un descenso térmico que ubicará al termómetro en torno a los 16 grados. Los vientos continuarán ingresando desde el sudoeste, esta vez a una velocidad moderada de entre 7 y 12 kilómetros por hora, cerrando la franja del día sin pronóstico de precipitaciones.