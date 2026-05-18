Lunes con nubosidad variable y leve repunte térmico en Tucumán: la máxima será de 16 grados Tras un fin de semana inestable, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comienzo de semana sin lluvias en la capital provincial. El frío se hará sentir durante la mañana, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este lunes 18 de mayo la semana hábil arrancará con un clima fresco y nubosidad variable, dejando atrás las precipitaciones que marcaron la jornada del domingo.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará en torno a los 10 grados. A pesar de una elevada humedad que ronda el 91 por ciento, la visibilidad será buena y la probabilidad de lluvias es de apenas un 10 por ciento. En este primer tramo del día, los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes deban salir de casa después del mediodía, el panorama se tornará un poco más ameno. El parte del organismo meteorológico prevé que el cielo pasará a estar algo nublado y la temperatura experimentará un leve ascenso hasta alcanzar los 16 grados de máxima. Además, los vientos rotarán hacia el sector noreste, disminuyendo su intensidad con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cierre de la jornada mantendrá la estabilidad pero con un nuevo descenso térmico. El termómetro rondará los 11 grados, el viento continuará soplando levemente desde el noreste y la probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula, garantizando una noche tranquila en la capital tucumana.