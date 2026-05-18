La Junta Electoral de la UNT suspendió la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo Pidió al Consejo Superior readecuar el cronograma electoral.

La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió suspender provisoriamente todos los trámites vinculados a la elección de rector y vicerrector para el período 2026-2030, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dictara una medida cautelar que prohíbe avanzar con candidaturas de dirigentes que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado.

La decisión quedó plasmada en la resolución RES-JE-5763/2026, firmada este lunes por la Junta Electoral universitaria, en la que el organismo “toma razón” de la sentencia dictada el 15 de mayo en la causa “Cabrera, Miguel Ángel y otro c/ Universidad Nacional de Tucumán s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”.

La Cámara había ordenado como medida cautelar que la UNT “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos”. Además, dispuso la suspensión de las candidaturas alcanzadas por esa situación hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo judicial.

En ese marco, la Junta Electoral aclaró que al momento de conocerse el fallo ya había concluido las etapas previstas del cronograma para rector y vicerrector, incluyendo la oficialización de las dos fórmulas el jueves 14 de mayo. Sin embargo, interpretó que debía suspenderse “la ejecutoriedad” de esas decisiones para adecuarse a la orden judicial.

La resolución sostiene además que las decisiones judiciales “resultan obligatorias” para la Junta Electoral y que corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Por ello, dispuso “la suspensión provisoria de los trámites vinculados a candidaturas para los cargos de Rector y Vicerrector”, incluyendo todas las actuaciones y etapas del cronograma que sean consecuencia de esas postulaciones.

La cautelar impacta directamente sobre la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, cuya postulación había sido impugnada por sectores opositores bajo el argumento de que la reelección vulnera el límite de mandatos consecutivos previsto en el estatuto universitario. El planteo judicial había sido impulsado por Miguel Cabrera y otros dirigentes universitarios, mientras que la oposición interna venía denunciando una supuesta falta de imparcialidad de la Junta Electoral.

La resolución de este lunes introduce un fuerte factor de incertidumbre sobre el proceso electoral universitario y abre un escenario institucional delicado dentro de la UNT. Aunque la Junta aclaró que no realiza valoraciones sobre el fondo de la controversia, la suspensión provisoria congela momentáneamente la continuidad de la elección del rectorado hasta que exista una definición judicial más firme.

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Además, el organismo decidió postergar la Asamblea Universitaria prevista para esta semana y solicitó formalmente al Consejo Superior que adecue el cronograma electoral exclusivamente en lo referido a la elección del rectorado para el período 2026-2030.

La Junta también aclaró que la cautelar no alcanza al resto de las categorías ni etapas del proceso electoral universitario, que continuarán desarrollándose con normalidad.

En los fundamentos, el organismo electoral señaló además que la medida judicial impide concretar la Asamblea debido a que “una de las listas oficializadas está suspendida por la medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

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