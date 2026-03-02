Lunes de fuego en Tucumán: la máxima trepará a los 35° y el calor no dará tregua ni siquiera a la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana agobiante en la provincia. Con vientos del norte y sol, el termómetro se disparará por la tarde. Hacia el final del día, podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

San Miguel de Tucumán arranca este lunes 2 de marzo con un escenario climático que pondrá a prueba la resistencia térmica de los vecinos. Tras un fin de semana inestable, la semana laboral comienza con un ascenso marcado de la temperatura y vientos calientes que soplarán desde el sector norte.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con cielo algo nublado y una temperatura que ya desde temprano se ubica en los 26 grados. A diferencia de días anteriores, la humedad desciende al 52%, lo que, sumado a una buena visibilidad, configura un ambiente seco pero caluroso. Los vientos del norte soplan con intensidad moderada, entre 13 y 22 km/h.

Una tarde para resguardarse

Lo más duro de la jornada llegará después del mediodía. Se prevé que el mercurio escale hasta tocar una máxima de 35 grados, bajo un cielo parcialmente nublado. El viento del norte se mantendrá constante, aportando aire cálido a la región y elevando la sensación de agobio en la vía pública.

Noche tropical y posible inestabilidad

El alivio no llegará con la caída del sol. Para la noche, el pronóstico indica que la temperatura se mantendrá en valores muy altos, rondando los 29 grados, lo que dificultará el descanso. Los vientos rotarán levemente al noroeste y disminuirán su velocidad (7 a 12 km/h).

Sin embargo, el cambio de condiciones podría traer agua: hacia el cierre del día, la probabilidad de precipitaciones aumenta, ubicándose entre un 10 y un 40 por ciento, lo que podría traer un respiro temporal o aumentar la pesadez del ambiente.