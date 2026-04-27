Lunes fresco y gris en Tucumán: lloviznas por la mañana y una máxima de apenas 16 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana marcado por la inestabilidad, la humedad y un marcado descenso de la temperatura en la capital provincial. Aunque el cielo se despejará parcialmente hacia la tarde, el abrigo será indispensable durante toda la jornada.

El otoño se hace sentir con fuerza en San Miguel de Tucumán y obliga a arrancar la semana con paraguas y campera. Para este lunes 27 de abril, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable, fresca y con visibilidad reducida durante las primeras horas.

El ambiente húmedo seguirá siendo un factor clave, ubicándose en un 95 por ciento al comienzo del día, lo que favorece la presencia de precipitaciones débiles y bancos de niebla.

El pronóstico detallado para este lunes