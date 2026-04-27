El otoño se hace sentir con fuerza en San Miguel de Tucumán y obliga a arrancar la semana con paraguas y campera. Para este lunes 27 de abril, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable, fresca y con visibilidad reducida durante las primeras horas.
El ambiente húmedo seguirá siendo un factor clave, ubicándose en un 95 por ciento al comienzo del día, lo que favorece la presencia de precipitaciones débiles y bancos de niebla.
El pronóstico detallado para este lunes
- Mañana pasada por agua: El día arranca con lloviznas y un cielo completamente gris. La temperatura promediará los 12°C, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. Debido a la altísima humedad, la visibilidad será regular. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde fresca, pero sin lluvias: Para después del mediodía, el organismo prevé una leve mejoría. Las precipitaciones cesarán y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Sin embargo, no se espera un gran salto térmico: la temperatura máxima alcanzará apenas los 16°C. Los vientos rotarán hacia el sector este, manteniendo una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
- Noche en calma y fría: Hacia el final de la jornada, el frío volverá a ganar protagonismo con un marcado descenso de la temperatura, que rondará los 11°C. El viento será muy leve o casi imperceptible, soplando desde el sudoeste (entre 0 y 2 km/h), y ya no se esperan probabilidades significativas de lluvia para despedir el lunes.