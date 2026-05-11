Lunes frío en Tucumán: cómo estará el tiempo durante la jornada El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con una elevada humedad y 9 grados en la capital provincial. Por la tarde, el cielo se despejará y la temperatura trepará hasta los 19 grados, sin probabilidades de lluvias.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este lunes 11 de mayo arrancó con un ambiente frío y una visibilidad regular. Durante la mañana, la temperatura se ubicó en torno a los 9 grados, marcando un inicio de semana donde el abrigo fue indispensable para salir de casa.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin probabilidades de lluvias. En las primeras horas, las condiciones estuvieron acompañadas por una elevada humedad del 91 por ciento y vientos muy leves provenientes del sector sudoeste, corriendo a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para después del mediodía, las previsiones del organismo meteorológico traen buenas noticias para quienes disfrutan del sol. El cielo se despejará completamente y se registrará un ascenso térmico hasta alcanzar la temperatura máxima pronosticada de 19 grados. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector norte, incrementando levemente su intensidad a un rango de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Finalmente, al llegar la noche, el clima volverá a refrescar y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 11 grados. Los vientos volverán a soplar desde el sudoeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Según el reporte del SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula para el cierre del lunes.