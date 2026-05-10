Llega “El Ocho es Mundial”: arranca la gran cobertura con tonada tucumana para acompañar a la Selección Para acompañar a la Selección Argentina en la defensa del título, este lunes 11 de mayo a la medianoche debuta un programa diario imperdible. Un gran equipo periodístico analizará la actualidad, las curiosidades y el minuto a minuto del evento deportivo más esperado del planeta.

El mundo se paraliza cada cuatro años cuando la pelota comienza a rodar en el mayor evento deportivo del planeta. El tiempo parece frenarse durante un mes y la fiebre, especialmente en nuestro país, toma un inconfundible color celeste y blanco. Con la ilusión intacta por la defensa del título más anhelado y las ganas de sumar una estrella más, este año El Ocho es Mundial.

La Copa del Mundo tendrá tonada tucumana. A partir de este lunes 11 de mayo a las 00:00 horas, la pantalla de El Ocho inaugurará un programa diario diseñado para vivir desde adentro el Mundial más inédito de la historia. La propuesta ofrecerá una mezcla perfecta de actualidad, curiosidades, seguimiento de las grandes figuras e informes especiales.

Entendiendo que el Mundial trasciende las líneas de cal y que en el “Jardín de la República” florece la diversidad cultural, el ciclo también le dará su merecido espacio a los países participantes, aportando una mirada local y enriquecedora sobre cada una de las naciones que disputarán el torneo.

Un plantel de primera línea

Para salir a la cancha, el ciclo contará con un equipo de trabajo tan completo como una selección en su mejor versión. La conducción y la “cinta de capitán” estarán a cargo de Juan José “Chino” Villalva, quien liderará una nómina de grandes talentos locales: Nicolás Martín, Santiago Made, Santiago Sherriff, Rodrigo Lobo, Luciano Zelarayán, Cintia Mansilla, Julio Rubino, Ignacio Angelicola y Belén Rodríguez. Detrás de cámara, los “cráneos” en la producción serán Juan José Aparicio y Bruno Alonso.

Durante este mes plagado de ansiedad e información, por la pantalla desfilarán las sedes, las estrellas, los entrenadores y la rica historia de los mundiales. Una vez que comience la competencia, el programa mantendrá su formato para repasar en detalle todo lo ocurrido durante cada jornada.

Además, la propuesta televisiva redobla la apuesta: los partidos que transmita El Ocho contarán con una previa a cargo de todo el equipo periodístico para calentar motores. Y como cada compromiso de la “Scaloneta” no es un simple juego sino un latido que sacude a todo el país, habrá un análisis especial post-partido con todas las repercusiones de la Albiceleste, acompañando la ilusión de llegar a la gran final del 19 de junio.

La convocatoria ya está hecha, los jugadores empiezan a hacer los movimientos precompetitivos y el Mundial toma forma en la pantalla tucumana.