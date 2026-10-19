Lunes gris, fresco y con máxima de 20 grados para arrancar la semana La provincia inicia la jornada con el cielo completamente cubierto y una altísima humedad del 94 por ciento. A pesar de la abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones a lo largo del día.

El clima en San Miguel de Tucumán arranca la semana sin la presencia del sol. Este lunes 19 de octubre amaneció con el cielo completamente cubierto y un marcado ambiente fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó 13 grados, acompañados por un ambiente sumamente denso con una humedad del 94 por ciento y una leve brisa del oeste sudoeste a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera una jornada estable y con escasa amplitud térmica. Con una temperatura mínima que se ubicó en los 14 grados, la máxima prevista apenas alcanzará los 20 grados en horas de la tarde. Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, por lo que el abrigo ligero seguirá siendo indispensable para transitar por la vía pública.

El dato alentador para los tucumanos en este inicio de semana es que la probabilidad de lluvias se mantiene en el 0 por ciento, permitiendo dejar el paraguas en casa. Además, pese a la abundante nubosidad y la alta concentración de humedad, las condiciones de visibilidad se mantienen óptimas, alcanzando los 10 kilómetros de distancia.