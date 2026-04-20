El otoño se hace sentir con fuerza y la inestabilidad no cede en la provincia. Para este lunes 20 de abril, los tucumanos deberán salir de casa preparados para enfrentar una jornada gris, con precipitaciones intermitentes y un ambiente sumamente pesado.
De acuerdo con el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores mantendrán condiciones climáticas adversas a lo largo de todo el día, por lo que el paraguas será un aliado indispensable para arrancar la semana.
El pronóstico detallado para este lunes
- Mañana húmeda y lluviosa: El día comenzó con lluvias aisladas y una temperatura fresca que ronda los 17 grados. El dato más llamativo es la extrema humedad, que alcanza un asfixiante 99 por ciento, generando que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento.
- Tarde inestable pero más templada: Para después del mediodía, las condiciones no mostrarán grandes mejoras. El cielo continuará cubierto y se mantendrán las lluvias aisladas sobre la capital. El termómetro tendrá un leve ascenso hasta tocar una máxima pronosticada de 21 grados. En esta franja horaria, los vientos del sector sudeste conservarán su intensidad (entre 13 y 22 km/h).
- Noche fresca: Hacia el final del día, la temperatura volverá a descender hasta estacionarse nuevamente en los 17 grados. Si bien el viento rotará hacia el sur y disminuirá su intensidad (soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora), la inestabilidad seguirá latente: la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento.