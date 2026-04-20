Lunes gris y pasado por agua en Tucumán: pronostican lluvias aisladas y una humedad asfixiante El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana inestable para la capital provincial. Con el cielo completamente cubierto y visibilidad regular, la temperatura máxima apenas trepará hasta los 21 grados durante la tarde.

El otoño se hace sentir con fuerza y la inestabilidad no cede en la provincia. Para este lunes 20 de abril, los tucumanos deberán salir de casa preparados para enfrentar una jornada gris, con precipitaciones intermitentes y un ambiente sumamente pesado.

De acuerdo con el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores mantendrán condiciones climáticas adversas a lo largo de todo el día, por lo que el paraguas será un aliado indispensable para arrancar la semana.

El pronóstico detallado para este lunes

Mañana húmeda y lluviosa: El día comenzó con lluvias aisladas y una temperatura fresca que ronda los 17 grados . El dato más llamativo es la extrema humedad, que alcanza un asfixiante 99 por ciento , generando que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

El día comenzó con y una temperatura fresca que ronda los . El dato más llamativo es la extrema , generando que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento. Tarde inestable pero más templada: Para después del mediodía, las condiciones no mostrarán grandes mejoras. El cielo continuará cubierto y se mantendrán las lluvias aisladas sobre la capital. El termómetro tendrá un leve ascenso hasta tocar una máxima pronosticada de 21 grados . En esta franja horaria, los vientos del sector sudeste conservarán su intensidad (entre 13 y 22 km/h).

Para después del mediodía, las condiciones no mostrarán grandes mejoras. El cielo continuará cubierto y se mantendrán las sobre la capital. El termómetro tendrá un leve ascenso hasta tocar una máxima pronosticada de . En esta franja horaria, los vientos del sector sudeste conservarán su intensidad (entre 13 y 22 km/h). Noche fresca: Hacia el final del día, la temperatura volverá a descender hasta estacionarse nuevamente en los 17 grados. Si bien el viento rotará hacia el sur y disminuirá su intensidad (soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora), la inestabilidad seguirá latente: la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento.