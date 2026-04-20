Personal policial encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición Efectivos de la comisaría de Esquina, en Leales, constató la presencia del cuerpo sin vida.

Personal policial de Santa Rosa de Leales halló un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí, a la altura de la localidad de Esquina, y ahora se trabaja para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Así lo confirmó el subjefe de la Policía, Roque Yñigo.

El hallazgo se produjo el domingo por la noche. De inmediato, intervino personal de la fuerza para preservar la zona y dar inicio a las actuaciones correspondientes. “El cuerpo actualmente se encuentra en la morgue del Centro Judicial Capital”, precisó.

Según explicó el funcionario, el estado del cuerpo dificulta considerablemente las tareas de identificación. “Por ahora no ha podido ser identificado, debido al avanzado estado de descomposición. Prácticamente se encontraba en estado de esqueleto”, precisó.

Ante este escenario, los investigadores avanzan en distintas líneas de trabajo. Una de ellas es el relevamiento de denuncias por personas desaparecidas en la provincia, con el objetivo de encontrar coincidencias que permitan establecer la identidad. “Estamos chequeando las denuncias que podamos tener sobre personas que estén desaparecidas, para avanzar por esa vía”, indicó Yñigo.

MIRA TAMBIÉN La Policía detuvo a “Pelaín” Nassif tras un exitoso allanamiento

El caso quedó en manos de la Justicia, que ordenó las pericias forenses correspondientes. Se espera que los estudios que se realicen en la morgue judicial, junto con eventuales análisis complementarios, aporten información clave para esclarecer el hecho.

Fuente La Gaceta