Detuvieron a otra persona por el crimen de Kevin Avellaneda Tras un nuevo allanamiento, la Policía detuvo al segundo involucrado en el homicidio del joven de 22 años y secuestró el arma que podría haber sido la usada en el crimen y vestimentas con manchas de sangre que serán analizadas.

La investigación a cargo de personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur llevó adelante, este domingo, dos allanamientos (uno en el barrio Gelsi y otro en San José, La Cocha), logrando la aprehensión de una chica transexual (que era buscada por este crimen), el secuestro de un cuchillo con manchas pardo rojizas, prendas de vestir manchadas con sangre y un celular.

Cabe resaltar que esta persona fue detenida en la vía pública ya que al momento de irrumpir en el domicilio no se encontraba, razón por la cual ya se había emitido un pedido de captura.

Recordemos que, por este hecho, el día sábado se procedió a la detención de un hombre y el secuestro del automóvil que usaron para trasladar a la víctima hacia el descampado donde fue hallado.

Reseña del hecho

MIRA TAMBIÉN Lunes húmedo e inestable en Tucumán: anuncian chaparrones y tormentas aisladas

Días atrás, efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción, mientras realizaban patrullajes preventivos, hallaron el cuerpo sin vida del joven de 22 años en una zona de cañaverales ubicado en avenida Vicente López y Planes, a unos 150 metros de un club de Golf.

Al constatar que no tenía signos vitales, intervinieron las áreas competentes de la Policía para investigar el caso, ordenado por la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

MIRA TAMBIÉN Investigan la muerte de una joven en el Asentamiento El Ángel: su pareja está aprehendida