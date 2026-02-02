El gobernador Jaldo ordenó ir “a fondo y sin impunidad” en cada investigación policial El Primer Mandatario, junto al jefe de Policía, Joaquín Girvau, analizaron los hechos ocurridos en las últimas horas y se ratificó el respaldo total del Gobierno a las fuerzas de seguridad para avanzar en cada causa.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este lunes, a primera hora, una reunión de trabajo con la plana mayor de la Policía de Tucumán, en la que se analizaron en detalle los distintos hechos de gravedad ocurridos en las últimas horas en la provincia.

Tras el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó que el mandatario provincial está al tanto de cada situación y dio instrucciones claras: profundizar todas las investigaciones y avanzar hasta las últimas consecuencias.

“El gobernador está enterado paso por paso de cada uno de los hechos. Lo único que pidió es ir a fondo, profundizar cada investigación y que caiga quien tenga que caer. En Tucumán no hay impunidad”, sostuvo Girvau.

En ese marco, remarcó el respaldo político e institucional del Gobierno provincial a la fuerza policial: “El Gobierno de la provincia está dispuesto a apoyar todas las buenas acciones de la Policía. Nosotros estamos dispuestos a esclarecer estos hechos complejos como lo venimos haciendo”.

Respecto al caso de Erika Álvarez, el jefe policial señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que el trabajo investigativo continúa de manera intensa. “Es un hecho gravísimo. No descartamos nada. La División Homicidios, nuestros técnicos y los directores generales de Investigaciones están trabajando para llegar a fondo. Seguramente seguirá habiendo detenidos”, afirmó.

Girvau confirmó además que ya intervinieron cuatro fiscalías y que la investigación quedó prácticamente encaminada bajo la órbita del fiscal Gallo, tras el receso judicial.

En relación a otros hechos recientes, como el ocurrido en Concepción, donde una persona perdió la vida, indicó que la Policía tomó inmediata intervención y que la causa está en manos de la Fiscalía correspondiente, mientras que el Servicio Penitenciario adoptó las medidas preventivas necesarias.

Sobre el ataque cometido por una patota, Girvau fue contundente: “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”.

Consultado sobre el Servicio Penitenciario, confirmó que el gobernador solicitó reforzar el trabajo en todas las áreas, con especial énfasis en inteligencia y control interno, y destacó el traslado continuo de detenidos hacia el penal de Benjamín Paz.

En cuanto al narcomenudeo, descartó por el momento la intervención de fuerzas federales y subrayó el trabajo realizado por la Policía de Tucumán: “Desde el minuto cero se hizo un trabajo tremendo, con profesionalismo. Por orden del gobernador, personal viajó a Buenos Aires. Sentimos un gran respaldo. El gobernador quiere un Tucumán seguro y sin impunidad”.

Finalmente, Girvau confirmó que continúa la búsqueda del joven Vallejo, con un intenso operativo de la División Lacustre, y advirtió sobre los riesgos de ingresar a ríos crecidos. “Vamos a tomar medidas extremas. Hay veda y controles estrictos. Quien no respete las normas va a terminar detenido”, concluyó.

Tambien estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra y el subdirector del servicio penitenciario, Diego Leal.

