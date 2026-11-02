Lunes inestable y pasado por agua: anuncian tormentas y una máxima de 26 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comienzo de semana marcado por las precipitaciones y la alta humedad. Las probabilidades de lluvia irán en aumento hacia la noche, por lo que recomiendan no salir sin paraguas.

El inicio de la primera semana completa de noviembre en San Miguel de Tucumán estará marcado por la inestabilidad. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 2 arrancó con presencia de chaparrones, una marca térmica de 22 grados y un elevado porcentaje de humedad que alcanza el 89 por ciento. Durante estas primeras horas, la probabilidad de lluvias oscila entre el 10 y el 40 por ciento, con visibilidad regular y vientos que soplan de manera leve desde el suroeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el panorama meteorológico no presentará grandes mejoras. El pronóstico prevé que las condiciones se mantengan inestables y se desarrollen tormentas débiles sobre la capital provincial. En esta franja horaria se registrará la temperatura máxima de la jornada, que trepará apenas hasta los 26 grados, conservando la escasa circulación de vientos.

Hacia la noche, el escenario lluvioso se afianzará en la región. El termómetro marcará un leve descenso hasta los 23 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector oeste, incrementando su intensidad con ráfagas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Asimismo, las probabilidades de que se registren precipitaciones alcanzarán su punto más alto del día, ubicándose en el orden del 40 al 70 por ciento. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan transitar con precaución.